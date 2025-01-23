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الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024

1/23/2025 12:05:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-تُواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024.
ويوم أمس ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وأكد أبو حسان، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بمنظومة التحديث بمساراتها الثلاثة تبرز أهمية المسار الإداري، مشدّدًا على ضرورة الارتقاء بالعمل الإداري في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يعد من القوانين الحيوية التي تتواكب مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أهمية ارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية وحماية البيانات، فضلًا عن تقييم العمل الإحصائي بما يسهم في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين والحكومة.
وأضاف أبو حسان أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ما يسهم في تطوير العمل الإحصائي في المملكة.
كما أكد أن الهدف الرئيس من المشروع هو حماية البيانات الشخصية، والحفاظ عليها من التسريب أو الاستخدام غير القانوني، مع فرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وشدّد على ضرورة تشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك لسرية البيانات.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، إيمان العباسي، سالم أبو دولة، عدنان مشوقة، ورائد القطامين، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأضافوا أن المشروع يتضمن إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني. وأكد النواب ضرورة توافق المشروع مع المعايير العالمية لضمان كفاءته وجودته.

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