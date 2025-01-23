أول أزمة أمام ترامب.. نقص البيض في الأسواق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ألحقت أزمة إنفلونزا الطيور أضرارًا كبيرة بإمدادات البيض في الولايات المتحدة الأميركية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويشكل تحديًا فوريًا لإدارة ترامب.



ويشهد سوق البيض في الولايات المتحدة أزمة حادة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.



وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، فقد تأثر ما يقرب من 13 مليون طائر بالفيروس خلال الـ30 يومًا الماضية.

وتعاني متاجر التجزئة من صعوبة توفير البيض على الأرفف، حيث فرض البعض قيودًا على كميات الشراء المتاحة للمستهلكين.



وقال جايسون هارت، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر "ألدي" في تصريح لموقع "أكسيوس"، إن "الوضع الحالي صعب للغاية بالنسبة للمستهلكين، حيث إن تأثير إنفلونزا الطيور على الإمدادات هو السبب الرئيسي".



ووصلت أسعار البيض إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الدزينة الكبيرة 7 دولارات في بعض المناطق، مثل الجنوب الشرقي والجنوب الأوسط، في حين بلغت الأسعار في الغرب الأوسط نحو 6.95 دولار.



وأوضح محلل تجارة عالمي في شركة "إيغز أنليميتد" برايان موسكوجيوري، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تأثر الموردين مباشرة بالفيروس، وارتفاع تكاليف استبدال الإمدادات بسبب نقصها في السوق.

وأضاف أن "الوضع الحالي هو الأصعب الذي شهدته السوق على الإطلاق".



وقالت رئيسة مجلس البيض الأميركي، إيميلي ميتز، إن الطلب على البيض ظل مرتفعًا بشكل استثنائي لفترة طويلة، مشيرة إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الفيروس قد يؤدي إلى استمرار التحديات للمستهلكين.



وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأسبوع الماضي تخصيص 590 مليون دولار لشركة "موديرنا" لتسريع تجارب لقاح إنفلونزا الطيور.



ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى تأثير هذه الخطوة على الأزمة الحالية.



وقد توقعت جهات مختصة أن تستمر أسعار البيض في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار نقص الإمدادات حتى يتم السيطرة على تفشي الفيروس وإعادة استيطان الطيور.



وقال موسكوجيوري إن "المزارع تبذل قصارى جهدها لاحتواء الأزمة، ولكن الحل النهائي يعتمد على وقف انتشار الفيروس"."

سكاي نيوز عربية