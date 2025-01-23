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خبيرة تغذية: فائدة مذهلة لتناول البندورة يوميا

1/23/2025 12:05:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هناك نوع من الخضراوات، إذا حرص الإنسان على تناوله بشكل يومي، سيصبح قلبه أكثر صحة، حسبما ذكرت الدكتورة غادة الصايغ، استشارية التغذية العلاجية في مصر .


وأضافت غادة أن الخضار الذي تقصده هو الطماطم، مشيرةً إلى أن الأشخاص المعتادين على تناولها يتمتعون بحماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأوضحت استشارية التغذية العلاجية أن الطماطم تعزز صحة القلب، بفضل محتواها العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على:
تنشيط الدورة الدموية.
تقوية عضلة القلب.
تنظيم ضربات القلب.
ضبط ضغط الدم.


وكشفت أن الطماطم تتميز أيضًا باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب عن طريق مكافحة نشاط الشوارد الحرة في الجسم.


وأكدت أن الطماطم تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لأن أليافها الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.


واختتمت غادة حديثها بالإشارة إلى وجود فوائد أخرى تقدمها الطماطم لصحة الجسم، أبرزها:
تقوية الجهاز المناعي، لغناها بفيتامين سي، الذي يعزز قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.
تقوية العظام، لاحتوائها على نسبة عالية من معدن الكالسيوم.


تعزيز الصحة النفسية، لأن فيتامين سي المتوفر فيها يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب.


الوقاية من السرطان.


فقدان الوزن، لانخفاض سعراتها الحرارية، بالإضافة إلى قدرة أليافها الغذائية على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

الكونسلتو

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