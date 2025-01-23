Thursday, 23 January 2025 07:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أجواء باردة في عطلة نهاية الأسبوع.. وحالة عدم استقرار جوي الأحد

1/23/2025 12:05:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية توقعات الطقس للأيام القادمة، حيث تشهد المملكة طقسًا باردًا مع فرص لهطول أمطار في بعض المناطق.
الخميس نهارًا ، يكون الطقس بارد وغائم جزئيًا إلى غائم مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي. قد تكون الهطولات لفترة قصيرة غزيرة في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة. الرياح غربية معتدلة تنشط أحيانًا.
ليلًا، تكون أجواء باردة وغائمة جزئيًا مع تراجع فرص الهطول، والرياح شمالية غربية خفيفة.
التحذيرات: خطر السيول في الأودية الغربية، تدني الرؤية بسبب الضباب فوق المرتفعات، وانزلاق المركبات على الطرق المبتلة.
الجمعة نهارًا، يكون الطقس بارد نسبيًا وغائم جزئيًا مع فرصة ضعيفة لزخات خفيفة صباحًا في شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية.
ليلًا تكون الأجواء باردة مع ظهور غيوم متفرقة، والرياح شمالية شرقية خفيفة.
التحذيرات: تدني الرؤية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول.
السبت نهارًا، يكون طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.
ليلًا، الأجواء باردة مع غيوم متفرقة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة.
التحذيرات: تدني الرؤية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول.
الأحد نهارًا أجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، ومعتدلة في الأغوار والعقبة. وبعد الظهر، حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى هطول أمطار غرب المملكة والبادية الشمالية الشرقية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.
التحذيرات: تدني الرؤية بسبب الغبار شرق المملكة، وانزلاق المركبات على الطرق المبتلة.


MENAFN23012025000208011052ID1109120234

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث