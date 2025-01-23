فاقدون لوظائفهم ومدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة (أسماء)

فاقدون لوظائفهم ومدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة (أسماء)
التاريخ
1/23/2025 12:05:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة الصحة عن فقدان التالية اسماؤهم لوظائفهم نظرا لتغيبهم عن العمل اكثر من 10 ايام ووفقا لاحكام القانون .
كما دعت دوائر حكومية اشخاص لغايات اجراء المقابلات الشخصية .
وحددت التفاصيل والاسماء في كل اعلان مرفق تاليا :
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