Thursday, 23 January 2025 07:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماحكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون اذن الزوج؟.. الافتاء توضح

1/23/2025 12:05:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجابت دائرة الافتاء عن حكم إعطاء الزوجة مالها الخاص كهبة اوصدقة لاهلها دون علم زوجها .
وقالت دائرة الافتاء في نص فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني:"للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره"

MENAFN23012025000208011052ID1109120230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث