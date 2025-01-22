سامسونج تكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 وتحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy)
تقنيات مبتكرة لتجربة أذكى وأكثر تفاعلاً وفهمًا للسياق
بغداد، العراق- 22 يناير 2025: أعلنت شركة سامسونج
للإلكترونيات اليوم عن إطلاق هواتف
Galaxy S25 Ultra وGalaxy S25+ وGalaxy S25، ما يضع معيارًا جديدًا في عالم الهواتف الذكية كرفيق حقيقي للذكاء الاصطناعي. وتقدم هذه الهواتف تجارب مستخدم أكثر طبيعية ووعيًا بالسياق لم يسبق لها مثيل. ومن خلال إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، تمثل سلسلة Galaxy S25 الخطوة الأولى في رؤية سامسونج الرامية إلى إعادة تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم ومع محيطهم. وتعزز منصة Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform، المصممة خصيصًا لهواتف Galaxy، قدرة المعالجة على الجهاز، ما يوفر قوة أكبر للذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" ونطاق كاميرا متفوق، بالإضافة إلى التحكم المتقدم من خلال محرك ProVisual من الجيل التالي.
وقال تي إم روه، رئيس وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى شركة سامسونج للإلكترونيات: "إن أعظم الابتكارات تعكس احتياجات مستخدميها، ولهذا السبب طورنا Galaxy AI لمساعدة الجميع على التفاعل مع أجهزتهم بشكل طبيعي ودون القلق بشأن أمان خصوصيتهم. تُعتبر سلسلة Galaxy S25 خطوة نحو تحقيق نظام تشغيل متكامل مع الذكاء الاصطناعي يغير بشكل جذري كيفية استخدامنا للتكنولوجيا وكيفية إدارة حياتنا اليومية".
أكثر التفاعلات سهولة وبديهية على الهاتف المحمول حتى الآن
مع واجهة One UI 7 ، تعد سلسلة Galaxy S25 رفيق حقيقي يتميز بالذكاء الاصطناعي، ويفهم سياق احتياجاتك وتفضيلاتك، ويوفر تجارب ذكاء اصطناعي مخصصة مع الحفاظ على الخصوصية في كل خطوة. وتُعتبر هذه السلسلة بداية لرؤية مشتركة مع "Google" لإعادة تشكيل نظام Android مع وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره، وجمع المطورين والشركاء من جميع أنحاء العالم.
وتتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي المزوّدة بإمكانات متعددة الوسائط لهواتف Galaxy S25 فهم النصوص والكلام والصور ومقاطع الفيديو، ما يضمن تفاعلات طبيعية وسلسة. وتعزز التحديثات الأخيرة على خدمة "Circle to Search" من "Google" تجربة البحث على شاشة هاتفك، حيث أصبحت أكثر فائدة وسرعة وملاءمة للسياق. وتتمتع الخدمة الآن بقدرة سريعة على التعرف على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين URL المعروضة، ما يسهل عليك الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو زيارة موقع إلكتروني بنقرة واحدة فقط.
ومع سلسلة Galaxy S25، يمكنك إجراء عمليات بحث فعّالة مع اقتراحات مدروسة للخطوات التالية. علاوة على ذلك، يتيح لك Galaxy S25 الانتقال بسلاسة بين التطبيقات، ما يسهل عليك تنفيذ الإجراءات السريعة مثل مشاركة ملف GIF أو حفظ تفاصيل حدث معين.
ويمثل Galaxy S25 قفزة نوعية في فهم اللغة الطبيعية، ما يسهل التفاعلات اليومية بشكل ملحوظ. كل ما عليك فعله هو طرح سؤال، وستتمكن بشكل حدسي من العثور على صورة معينة في معرض سامسونج أو ضبط حجم الخطوط في الإعدادات بكل سهولة.
ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي لتنشيط ميزة "Gemini"، ما يتيح لك القيام بإجراءات متعددة عبر تطبيقات سامسونج و"Google"، أو في التطبيقات الخارجية مثل "Spotify". على سبيل المثال، يمكنك بسهولة العثور على جدول مباريات فريقك الرياضي المفضل وإضافته إلى تقويمك باستخدام أمر واحد.
وتُعزز هذه التفاعلات البديهية من خلال التوسعات في أدوات Galaxy AI الشهيرة التي تركز على التواصل والإنتاجية والإبداع. ويحافظ Galaxy S25 على تنظيم المكالمات باستخدام ميزتي "Call Transcript " والتلخيص. ويمكن تفعيل ميزات "Writing Assist" مثل تلخيص المحتوى أو تنسيق الملاحظات تلقائيًا حيث يمكن تحديد النصوص دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. وتفتح خاصية " Drawing Assist" آفاقًا جديدة لإحياء الأفكار من خلال دمج الرسومات والنصوص ومطالبات الصور "prompts".
تجارب مخصصة مع ضمان حماية الخصوصية
في عصر الذكاء الاصطناعي، يتماشى تخصيص التجارب مع الخصوصية بشكل متكامل. وفي Galaxy S25، يعمل محرك البيانات الشخصية على تعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة من خلال تحليل بياناتك بأمان لتقديم تجارب فريدة تعكس تفضيلاتك وأنماط الاستخدام الخاصة بك. وتُستخدم هذه الرؤى للسماح بتجارب مثل البحث عن صورة قديمة في المعرض باستخدام لغة طبيعية، أو الحصول على إرشادات مع ميزة "Now Brief "، التي تقدم اقتراحات في الوقت المناسب يمكن الوصول إليها عبر "Now Bar " على شاشة القفل.
ويتم الاحتفاظ بجميع البيانات المخصصة بشكل خاص وآمن في "Knox Vault". ومع القدرات المحسّنة للمعالجة على الجهاز، تُسهم هذه الميزات في خلق تجربة ذكاء اصطناعي قوية ومحمية، ما يجعل Galaxy سلسة فريدة من نوعها في هذا المجال.
كما يقدم Galaxy S25 أيضًا تشفيرًا ما بعد الكم، ما يعزز حماية البيانات الشخصية من التهديدات الناشئة التي قد تزداد مع تقدم الحوسبة الكمومية. ولأنه لا وجود للخصوصية دون أمان شامل، فقد أرست واجهة One UI 7 الأساس لهذه الابتكارات من خلال توفير طبقة إضافية محصنة من أمان الجهاز، مصممة لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى التواصل الرقمي.
وتتضمن التحديثات الإضافية إعدادات الحد الأقصى للقيود المضافة، وحماية محسّنة من السرقة، بالإضافة إلى لوحة تحكم "Knox Matrix" الجديدة التي تتيح لك مراقبة حالة الأمان للأجهزة المتصلة.
أقوى أداء على الإطلاق في سلسلة Galaxy
تتميز سلسلة Galaxy S25 بأقوى أداء على الإطلاق، حيث تعمل بواسطة شريحة Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy. وبفضل التخصيصات الفريدة التي تقدمها Galaxy، يعد هذا أقوى معالج على الإطلاق في سلسلة Galaxy S، حيث يوفر زيادة في الأداء بنسبة 40% في وحدة المعالجة العصبية، و37% في وحدة المعالجة المركزية ، و30% في وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق.
وتُعزز هذه القوة من قدرة سلسلة Galaxy S25 على معالجة المزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز دون أي تنازلات، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي التي كانت تعتمد سابقًا على السحابة مثل "Generative Edit" .
وعملت شركة سامسونج وQualcomm Technologies معًا لتخصيص Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy. وتتميز سلسلة Galaxy S25 بمعالجة متقدمة وفعالة للصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع " ProScaler" لتحقيق تحسن بنسبة 40% في جودة قياس صورة الشاشة. كما تم دمج التكنولوجيا المخصصة مع محرك الصور الطبيعية الرقمية المتنقل من سامسونج (mDNIe) المدمج في المعالج باستخدام Galaxy IP، ما يعزز كفاءة طاقة الشاشة بشكل أكبر.
وتم تجهيز Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy أيضًا بمحرك Vulkan وخاصية "Ray Tracing"، ما يجعل الألعاب المحمولة أكثر سلاسة وواقعية.
وتعمل جميع الاستخدامات المكثفة للجهاز ومعالجة الذكاء الاصطناعي بسلاسة بفضل بنية تبديد الحرارة المتغيرة مع غرفة بخار أكبر بنسبة 40% ومادة واجهة حرارية مصممة خصيصًا (TIM) توفر تحسنًا إضافيًا في الكفاءة الحرارية.
إطلاق العنان للإبداع الاحترافي
وتقدم سلسلة Galaxy S25 تجربة تصوير فائقة التفاصيل في جميع الظروف باستخدام مستشعرات عالية الدقة ومحرك "ProVisual"، ما يضع معيارًا جديدًا للتصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة. ويتميز المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل، الذي يمثل ترقية ملحوظة عن المستشعر السابق بدقة 12 ميجابكسل، بتوفير وضوح وحيوية استثنائيين.
ويتم الآن تطبيق التسجيل بتقنية HDR بدقة 10 بت بشكل تلقائي، ما يضفي عمقًا لونيًا أغنى بأربع مرات مقارنةً بتقنية 8 بت. وبالتالي، يمكن لهاتف Galaxy S25 التقاط التفاصيل في أي ظروف إضاءة. بالإضافة إلى ذلك، ولم يسبق أن كانت مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة بهذا الوضوح كما هو الحال مع Galaxy S25. واستنادًا إلى المعالج القوي، يحلل Galaxy S25 الحركة والوقت لتقليل الضوضاء بشكل أكثر فعالية. يسمح هذا التكامل التعرف بدقة على الأجسام المتحركة والثابتة، ما يضمن الحصول على لقطات واضحة ونقية في جميع الظروف.
ويقدم Galaxy S25 مجموعة من الأدوات المتقدمة التي كانت في السابق متاحة فقط للبرامج المتخصصة، ما يجعل تحرير الصور ومقاطع الفيديو في متناول الجميع. الآن، يمكن لأي شخص أن يصبح محترفًا في هذا المجال. وتعمل ميزة " Audio Eraser" على تسهيل إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو، من خلال عزل الأصوات المختلفة مثل الأصوات والموسيقى والرياح والطبيعة والحشود والضوضاء. بهذه الطريقة، يمكنك التحكم بدقة في العناصر التي تريد تقليلها أو إزالتها تمامًا.
وللحصول على تجربة تصوير تشبه الكاميرات الاحترافية على الهاتف المحمول، يوفر Galaxy S25 تحكمًا في عمق المجال بفضل ميزة "Virtual Aperture"، المدمجة في "Expert RAW" الشهير. بالإضافة إلى ذلك، يرفع Galaxy S25 مستوى الإبداع السينمائي مع ميزة "Galaxy Log"، التي تتيح خيارات تدرج الألوان الدقيقة، ما يسهم في إنتاج مقاطع فيديو أكثر احترافية.
وتم تحسين " Portrait Studio" أيضًا، ما يتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية مخصصة مع تعبيرات وجهية أكثر واقعية. كما يقدم "Filters" مرشحات جديدة على طراز الصور القديمة، ما يوفر جماليات تشبه الأفلام للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.
تصميم متين يتبنى نهجًا أكثر دائرية
تعتمد سلسلة Galaxy S25 على مبدأ "التصميم الأساسي" لـ Galaxy والذي يعتمد على عناصر "بسيطة ومؤثرة وعاطفية". ويعيد Galaxy S25 Ultra تعريف جوهر تصميم Galaxy ليكون الأنحف والأخف وزنًا والأكثر متانة في تاريخ سلسلة Galaxy S، مع حافة مستديرة تعزز من سهولة الإمساك وتكمل الهوية الجمالية للسلسلة.
ويتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بهيكل متين مصنوع من التيتانيوم وطبقة Corning® Gorilla® Armor 2 الجديدة، التي تُعتبر مادة فريدة من نوعها توفر متانة تفوق الزجاج. بالإضافة إلى ذلك، يجمع الهاتف بين زجاج السيراميك من Corning ومعالجة السطح المضادة للانعكاس، ما يساعد على ضمان حماية متقدمة من السقوط إلى جانب معالجة سطحية مضادة للانعكاس ومقاومة للخدش .
ويتضمن كل مكون خارجي من Galaxy S25+ وS25 الآن مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل ، بما في ذلك الإطار المعدني الذي يتميز بدروع من الألمنيوم المعاد تدويره لأول مرة .
بالإضافة إلى ذلك، في حين يستخدم كل جهاز من سلسلة Galaxy S25 ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره لبطاريته ، سيكون Galaxy S25 أول هاتف ذكي من Galaxy يتميز ببطاريات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره المأخوذ من أجهزة Galaxy المستخدمة سابقًا أو البطاريات التي تم التخلص منها أثناء عملية التصنيع. وتتعاون سامسونج مع شركائها الملتزمين بنفس الرؤية، حيث تمر بعدة مراحل تبدأ باستخلاص الكوبالت من البطاريات المستخدمة وصولاً إلى إعادة استخدامه في بطاريات Galaxy S25.
وبفضل سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان ، تضمن سلسلة Galaxy S25 أداءً موثوقًا ومُحسَّنًا على مدى عمر أطول.
ولتوفير مزيد من راحة البال، تقدم خدمة "Samsung Care+" تغطية شاملة للأضرار العرضية والإصلاح والاستبدال، ما يضمن لمستخدمي Galaxy تجربة سلسة.
بالإضافة إلى ذلك، تعلن سامسونج عن نادي Galaxy الجديد ، الذي يتميز بنموذج اشتراك مرن يهدف إلى جعل امتلاك وترقية أجهزة Galaxy أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لعشاق التكنولوجيا الحديثة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل والتوافر على مستوى المنطقة لاحقًا.
وتأتي جميع أجهزة Galaxy S25 مع 6 أشهر من خدمة Gemini Advanced بالإضافة إلى 2 تيرابايت من التخزين السحابي مجانًا. وتتميز خدمة "Gemini Advanced" بتوفير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، ما يمنح المستخدمين الوصول إلى أحدث الميزات مثل "Gems" وخبراء الذكاء الاصطناعي المتخصصين في مختلف المجالات. كما يتيح البحث العميق "Deep Research" للمستخدمين الاستفادة من مساعد بحثي شخصي بقوة الذكاء الاصطناعي.
وستُتاح سلسلة Galaxy S25 للطلب ابتداءً من [التاريخ]. وسيتوفر Galaxy S25 Ultra بمجموعة متنوعة من الألوان الفاخرة ، تشمل التيتانيوم الفضي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الرمادي. أما بالنسبة لجهازي Galaxy S25 وGalaxy S25+ فسيتوفران بألوان مميزة مثل الفضي الداكن، والأزرق الداكن، والأزرق الجليدي، والأخضر الفاتح.
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