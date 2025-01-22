البعثة الإدارية لآسياد هاربين تعقد اجتماعها الأخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
عُقد الثلاثاء الماضي اجتماع الوفد الإداري لبعثة مملكة البحرين المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية - هاربين 2025، وذلك بمقر اللجنة الأولمبية البحرينية بضاحية السيف، وحضر الاجتماع مريم مردانة مدير البعثة، ومريم آل ماضي عضو الوفد، وفريد العوضي الموفد الإعلامي، ومحمد المنصور اختصاصي العلاج الطبيعي، وعبدالله القاسمي رئيس نادي البحرين لهوكي الجليد، وسامح حجازي قائد المنتخب الوطني.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات الإدارية، وتم التأكد من كشوفات اللاعبين ومقر اقامة البعثة، وتسليم تصاريح الاعتماد للوفد، كما تم الاطلاع على الخطة الإعلامية الخاصة بتغطية الدورة، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الطبية والتأكد من توفيرها، كما تم استعراض متطلبات الفريق وعرض اللوائح الخاصة بالبطولة، ويأتي هذا الاجتماع قبيل مغادرة الوفد إلى مدينة هاربين في نهاية الشهر الجاري.
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