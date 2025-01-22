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البعثة الإدارية لآسياد هاربين تعقد اجتماعها الأخير

1/22/2025 8:03:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

عُقد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬اجتماع‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ - ‬هاربين‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬مريم‭ ‬مردانة‭ ‬مدير‭ ‬البعثة،‭ ‬ومريم‭ ‬آل‭ ‬ماضي‭ ‬عضو‭ ‬الوفد،‭ ‬وفريد‭ ‬العوضي‭ ‬الموفد‭ ‬الإعلامي،‭ ‬ومحمد‭ ‬المنصور‭ ‬اختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وعبدالله‭ ‬القاسمي‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد،‭ ‬وسامح‭ ‬حجازي‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والترتيبات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬كشوفات‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومقر‭ ‬اقامة‭ ‬البعثة،‭ ‬وتسليم‭ ‬تصاريح‭ ‬الاعتماد‭ ‬للوفد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخطة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتغطية‭ ‬الدورة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الطبية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬توفيرها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬متطلبات‭ ‬الفريق‭ ‬وعرض‭ ‬اللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬قبيل‭ ‬مغادرة‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬هاربين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

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