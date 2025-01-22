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جيمس يحقق ((تريبل دابل))

1/22/2025 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬مسلسل‭ ‬هزائمه‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬تواليا،‭ ‬وذلك‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬88‭-‬111‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭)‬،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬حقق‭ ‬خلاله‭ ‬نجم‭ ‬الأخير‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بميلاده‭ ‬الأربعين‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والـ121‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسطورية‭ ‬بتسجيله‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و10‭ ‬متابعات،‭ ‬فيما‭ ‬ساهم‭ ‬زميله‭ ‬انتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بـ29‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬16‭ ‬متابعة‭.‬

ورفع‭ ‬ليكرز‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬مقابل‭ ‬18‭ ‬هزيمة،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬ويزاردز‭ ‬بهزيمته‭ ‬الـ36‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬الفرنسي‭ ‬بلال‭ ‬كوليبالي‭ (‬17‭ ‬نقطة‭) ‬وجوردان‭ ‬بول‭ ‬وكوري‭ ‬كيسبرت‭ (‬15‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭).‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬ويزاردز‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬رأس‭ ‬السنة،‭ ‬ومني‭ ‬بهزيمته‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬19‭ ‬مباراة،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬صاحب‭ ‬أسوأ‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬والدوري‭ ‬بالمجمل‭. ‬وتغلب‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬99‭-‬95‭ ‬بفضل‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬و16‭ ‬متابعة‭ ‬للدومينيكاني‭ ‬كارل‭ ‬انتوني‭ ‬تاونز‭ ‬و17‭ ‬لجايلن‭ ‬برونسون،‭ ‬بينها‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭.‬

كما‭ ‬ساهم‭ ‬البريطاني‭ ‬أو‭ ‬دجي‭ ‬أنونوبي‭ ‬بالانتصار‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬لنيكس‭ ‬في‭ ‬45‭ ‬مباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تنفع‭ ‬جهود‭ ‬دانجيلو‭ ‬راسل‭ (‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬وكام‭ ‬جونسون‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬تجنيب‭ ‬نتس‭ ‬الهزيمة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬والتاسعة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬والثلاثين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬44‭ ‬مباراة‭.‬

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