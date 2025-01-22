جيمس يحقق ((تريبل دابل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): واصل واشنطن ويزاردز مسلسل هزائمه التي وصلت إلى 11 تواليا، وذلك بخسارته أمام مضيفه لوس أنجلوس ليكرز 88-111 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي أيه)، في لقاء حقق خلاله نجم الأخير ليبرون جيمس الذي احتفل الشهر الماضي بميلاده الأربعين «تريبل دابل» للمرة التاسعة هذا الموسم والـ121 في مسيرته الأسطورية بتسجيله 21 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما ساهم زميله انتوني ديفيس بـ29 نقطة مع 16 متابعة.
ورفع ليكرز عدد انتصاراته إلى 23 مقابل 18 هزيمة، فيما مني ويزاردز بهزيمته الـ36 مقابل 6 انتصارات فقط رغم جهود الفرنسي بلال كوليبالي (17 نقطة) وجوردان بول وكوري كيسبرت (15 لكل منهما).
ولم يذق ويزاردز طعم الفوز منذ يوم عيد رأس السنة، ومني بهزيمته الثامنة عشرة خارج الديار من أصل 19 مباراة، ليكون بذلك صاحب أسوأ سجل في المنطقة الشرقية والدوري بالمجمل. وتغلب نيويورك نيكس على جاره ومضيفه بروكلين نتس 99-95 بفضل 25 نقطة و16 متابعة للدومينيكاني كارل انتوني تاونز و17 لجايلن برونسون، بينها 8 في الثواني الحاسمة من الربع الأخير.
كما ساهم البريطاني أو دجي أنونوبي بالانتصار التاسع والعشرين لنيكس في 45 مباراة بتسجيله 20 نقطة، فيما لم تنفع جهود دانجيلو راسل (23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة) وكام جونسون (16 نقطة) في تجنيب نتس الهزيمة الرابعة تواليا والتاسعة في آخر 10 مباريات والثلاثين هذا الموسم في 44 مباراة.
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