مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية العمل التنموي والتطوعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مجلس محافظة الطفيلة أهمية انخراط رواد الأعمال والشباب واليافعين في العمل التنموي والتطوعي، بما يسهم في صقل شخصياتهم من خلال أنشطة التعلم اللامنهجية والعمل التطوعي، إضافة إلى تأهيلهم لسوق العمل المحلي.



وشدد رئيس المجلس أحمد الحوامدة، خلال اطلاع مجلس المحافظة اليوم الأربعاء، على البرامج والخدمات التي يقدمها مركز رواد التنمية في الطفيلة، على ضرورة العمل على إيجاد بيئة آمنة وفعالة للأطفال والشباب من خلال المؤسسات والمراكز المعنية، لافتا إلى دعم البرامج التدريبية وتطوير مرافق مركز رواد التنمية، مع إمكانية شموله بمشروعات الطاقة الشمسية، وذلك انسجاما مع أهداف المجلس في إيلاء البرامج التدريبية المتخصصة والموجهة للشباب كل الرعاية والتمويل.