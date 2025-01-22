مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية العمل التنموي والتطوعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مجلس محافظة الطفيلة أهمية انخراط رواد الأعمال والشباب واليافعين في العمل التنموي والتطوعي، بما يسهم في صقل شخصياتهم من خلال أنشطة التعلم اللامنهجية والعمل التطوعي، إضافة إلى تأهيلهم لسوق العمل المحلي.
وشدد رئيس المجلس أحمد الحوامدة، خلال اطلاع مجلس المحافظة اليوم الأربعاء، على البرامج والخدمات التي يقدمها مركز رواد التنمية في الطفيلة، على ضرورة العمل على إيجاد بيئة آمنة وفعالة للأطفال والشباب من خلال المؤسسات والمراكز المعنية، لافتا إلى دعم البرامج التدريبية وتطوير مرافق مركز رواد التنمية، مع إمكانية شموله بمشروعات الطاقة الشمسية، وذلك انسجاما مع أهداف المجلس في إيلاء البرامج التدريبية المتخصصة والموجهة للشباب كل الرعاية والتمويل.
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