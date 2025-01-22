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الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان

1/22/2025 8:12:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك قبل 72 ساعة من انتهاء أول 60 يوما للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء، اليوم الأربعاء: "صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة، لإلحاق الأذى في قرى حدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون".

ولفتت إلى أن إسرائيل أنهت بناء الجدار الإسمنتي مع لبنان، على طول الخط الأزرق من بلدة يارين إلى بلدة الضهيرة، في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة، بأن الجيش الإسرائيلي عمد إلى نسف وتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة حانين، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ قبل ظهر اليوم الأربعاء، 3 تفجيرات في القطاع الشرقي، الأول عند أطراف بلدة حولا، لجهة وادي السلوقي، والثاني في بلدة مركبا، والثالث في بلدة الطيبة.

كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة بين وادي خنسة والمجيدية- قضاء حاصبيا، في القطاع الشرقي.

وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا، و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

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