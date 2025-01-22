الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك قبل 72 ساعة من انتهاء أول 60 يوما للاتفاق الذي دخل
حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت الوكالة الوطنية للأنباء، اليوم الأربعاء: "صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة، لإلحاق الأذى في قرى حدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون".
ولفتت إلى أن إسرائيل أنهت بناء الجدار الإسمنتي مع لبنان، على طول الخط الأزرق من بلدة يارين إلى بلدة الضهيرة، في القطاع الغربي جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة، بأن الجيش الإسرائيلي عمد إلى نسف وتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة حانين، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ قبل ظهر اليوم الأربعاء، 3 تفجيرات في القطاع الشرقي، الأول عند أطراف بلدة حولا، لجهة وادي السلوقي، والثاني في بلدة مركبا، والثالث في بلدة الطيبة.
كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة بين وادي خنسة والمجيدية- قضاء حاصبيا، في القطاع الشرقي.
وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا، و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
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