وزيرة شؤون الشباب تتسلم شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 2015 - 9001

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي شؤون الشباب التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل المؤسسي، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الشباب البحريني وتطلعاتهم، وترتقي بالعمل الإداري في المراكز والهيئات الشبابية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن وزارة شؤون الشباب تسعى دائمًا لتطوير أنظمتها وبرامجها وخدماتنا بما يواكب التغيرات الكبيرة الحاصلة في مجال القطاع الشبابي وبما يحقق رضا عملاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

جاء ذلك خلال تسلم وزيرة شؤون الشباب، لاستحقاق إعادة تجديد شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 2015 - 9001 من السيد عادل نزير رئيس شركة thinkprox والمدقق الأول بالشركة والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال منح الشهادة العالمية.

وقالت الوزيرة توفيقي "إن استمرارية حصول الوزارة على شهادة الآيزو 2015 - 9001 يعكس رؤية الوزارة الطموحة في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر في جميع المهمات التي تقوم بها إدارات الوزارة، نسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يسهم في دعم القطاع الشبابي، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مستدام لمملكة البحرين".

وتابعت "أن وزارة شؤون الشباب ستواصل العمل على تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والممارسات الفعالة في مجال الشباب، ومواصلة تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي، ويمثل حصول الوزارة على الشهادة العالمية مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا المستوى المتقدم من أداء الخدمات والبرامج الموجهة للقطاع الشبابي، لتلبية متطلبات الشباب، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة وعصرية لخدمات متميزة تساهم في الارتقاء بالقطاع الشبابي في المملكة."

وأكدت وزيرة شؤون الشباب أن استمرارية حصول الوزارة لشهادة نظام إدارة الجودة الايزو 2015 - 9001 لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة لفريق العمل في الوزارة، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف وتبيان حجم الخدمات والأدوار التي تقوم بها الوزارة والتي انعكست بصورة واضحة على جعل الشباب عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل المملكة.