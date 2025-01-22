وزيرة شؤون الشباب تتسلم شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 2015 - 9001

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة
شؤون الشباب التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل المؤسسي، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الشباب البحريني وتطلعاتهم، وترتقي بالعمل الإداري في المراكز والهيئات الشبابية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن وزارة شؤون الشباب تسعى دائمًا لتطوير أنظمتها وبرامجها وخدماتنا بما يواكب التغيرات الكبيرة الحاصلة في مجال القطاع الشبابي وبما يحقق رضا عملاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها.
جاء ذلك خلال تسلم وزيرة شؤون الشباب، لاستحقاق إعادة تجديد شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 2015 - 9001 من السيد عادل نزير رئيس شركة thinkprox والمدقق الأول بالشركة والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال منح الشهادة العالمية.
وقالت الوزيرة توفيقي "إن استمرارية حصول الوزارة على شهادة الآيزو 2015 - 9001 يعكس رؤية الوزارة الطموحة في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر في جميع المهمات التي تقوم بها إدارات الوزارة، نسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يسهم في دعم القطاع الشبابي، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مستدام لمملكة البحرين".
وتابعت "أن وزارة شؤون الشباب ستواصل العمل على تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والممارسات الفعالة في مجال الشباب، ومواصلة تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي، ويمثل حصول الوزارة على الشهادة العالمية مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا المستوى المتقدم من أداء الخدمات والبرامج الموجهة للقطاع الشبابي، لتلبية متطلبات الشباب، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة وعصرية لخدمات متميزة تساهم في الارتقاء بالقطاع الشبابي في المملكة."
وأكدت وزيرة شؤون الشباب أن استمرارية حصول الوزارة لشهادة نظام إدارة الجودة الايزو 2015 - 9001 لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة لفريق العمل في الوزارة، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف وتبيان حجم الخدمات والأدوار التي تقوم بها الوزارة والتي انعكست بصورة واضحة على جعل الشباب عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل المملكة.
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