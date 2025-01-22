حديقة (كينروكوين) اليابانية .. مناظر خلابة تأسر الزوار على مدار العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من ميوكو إيشيغامي (تحقيق مصور)
طوكيو - 22 - 1 (كونا) -- بمناظرها الخلابة على مدار العام تجذب حديقة (كينروكوين) زوار مدينة (كانازاوا) اليابانية للتجول بها بين الجداول والبرك والفوانيس الحجرية والأشجار المشذبة بعناية.
وتم إنشاء الحديقة التي تقع بجوار قلعة (كانازاوا) في الفترة ما بين القرن السابع عشر والتاسع عشر على يد أمراء عشيرة (مايدا) الأثرياء بمقاطعة (كاجا) وتعد حاليا إحدى أشهر ثلاث حدائق في اليابان إلى جانب حديقة (كايراكوين) في (ميتو) و(كوراكوين) في (أوكاياما).
وتتميز حديقة كينروكوين بإطلالاتها الخلابة على مدار العام بما فيها (يوكيتسوري) أو (تعليق الثلج) وهي إحدى سمات الحديقة التقليدية في فصل الشتاء ويتم خلالها استخدام حبال من القش تشبه المظلات لحماية أغصان الأشجار من الثلوج الكثيفة.
وفي الربيع يتفتح أكثر من 40 نوعا من النباتات وأكثر من 400 شجرة كرز وعادة ما تصل إلى الذروة في منتصف شهر أبريل.(النهاية) م ك / ف د س
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