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حديقة (كينروكوين) اليابانية .. مناظر خلابة تأسر الزوار على مدار العام

1/22/2025 4:45:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ميوكو إيشيغامي (تحقيق مصور)

طوكيو - 22 - 1 (كونا) -- بمناظرها الخلابة على مدار العام تجذب حديقة (كينروكوين) زوار مدينة (كانازاوا) اليابانية للتجول بها بين الجداول والبرك والفوانيس الحجرية والأشجار المشذبة بعناية.
وتم إنشاء الحديقة التي تقع بجوار قلعة (كانازاوا) في الفترة ما بين القرن السابع عشر والتاسع عشر على يد أمراء عشيرة (مايدا) الأثرياء بمقاطعة (كاجا) وتعد حاليا إحدى أشهر ثلاث حدائق في اليابان إلى جانب حديقة (كايراكوين) في (ميتو) و(كوراكوين) في (أوكاياما).
وتتميز حديقة كينروكوين بإطلالاتها الخلابة على مدار العام بما فيها (يوكيتسوري) أو (تعليق الثلج) وهي إحدى سمات الحديقة التقليدية في فصل الشتاء ويتم خلالها استخدام حبال من القش تشبه المظلات لحماية أغصان الأشجار من الثلوج الكثيفة.
وفي الربيع يتفتح أكثر من 40 نوعا من النباتات وأكثر من 400 شجرة كرز وعادة ما تصل إلى الذروة في منتصف شهر أبريل.(النهاية) م ك / ف د س

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