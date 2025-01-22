الاشتباكات بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين تجدد

(MENAFN
) تجددت الاشتباكات اليوم الموافق 22يناير, بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، عقب مقتل 10 فلسطينيين في العملية العسكرية الإسرائيلية "الجدار الحديدي", وقد تم تهجير أكثر من 600 فلسطيني من مخيم جنين بسبب العنف المستمر, وأفاد لواء القدس في جنين عن مواجهات مع قوات الاحتلال على عدة محاور، حيث استخدموا النار المباشرة والمتفجرات البدائية لاستهداف الجنود والمركبات العسكرية في استجابة للظروف المتغيرة على الأرض.
كما تركزت الاشتباكات بشكل رئيسي في شارع الناصرة وداخل أزقة المخيم، خصوصًا عندما حاولت قوات الاحتلال اقتحام المخيم من مفترق العودة وحي الدمج, وأكدت مصادر محلية أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية إلى المدينة والمخيم في إطار عمليته العسكرية, وتمثل هذه الاشتباكات اليوم الثاني من القتال في إطار عملية "الجدار الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل, وقالت مصادر فلسطينية إن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور المركبات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أطراف المخيم.
كذلك أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشين بيت والشرطة شنوا يوم الثلاثاء عملية عسكرية واسعة النطاق، بتوجيهات من المجلس السياسي والأمني، بهدف القضاء على "الإرهاب" في جنين, ,من جانبها، دعت حركة حماس إلى مواجهة عدوان الاحتلال في جنين، وحثت المقاومين على الصمود, كما دانت الحركة انسحاب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية، بعد حصار دام أكثر من 48 يومًا, كما دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مقاومة قوات الاحتلال بجميع الوسائل المتاحة وإفشال أهداف الحملة العسكرية الجارية.
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