10 آلاف غرامة النشاط التجاري دون قيد السجل

(MENAFN
- Al Watan)
طرحت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، حيث نص جدول المخالفات في المادة 18 من اللائحة على معاقبة أي ممارس للنشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري بغرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال باعتبارها مخالفة جسيمة.
وتضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
كما تضمن المشروع بيان جدول تصنيف المخالفات وقرر لكل جزاء مخالفة على حسب جسامتها وأثرها وجعل في غالبها تطبيق الإنذار على المخالف قبل توقيع العقوبة لأجل التخفيف على قطاع الأعمال وضمان مساعدة المنشآت التجارية على ضمان الامتثال وتجنب المخالفة.
وفي إطار التخفيف والتيسير على الفئات الأولى بالرعاية وتشجيعًا للابتكار فقد حددت اللائحة المستثنين من القيد في السجل التجاري لبعض الفئات. الاستثناء من القيد في السجل التجاري
- مزاولة تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة.
- الباعة المتجولون أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة.
- الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة.
MENAFN21012025000089011017ID1109115575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.