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10 آلاف غرامة النشاط التجاري دون قيد السجل

1/21/2025 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، حيث نص جدول المخالفات في المادة 18 من اللائحة على معاقبة أي ممارس للنشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري بغرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال باعتبارها مخالفة جسيمة.
وتضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
كما تضمن المشروع بيان جدول تصنيف المخالفات وقرر لكل جزاء مخالفة على حسب جسامتها وأثرها وجعل في غالبها تطبيق الإنذار على المخالف قبل توقيع العقوبة لأجل التخفيف على قطاع الأعمال وضمان مساعدة المنشآت التجارية على ضمان الامتثال وتجنب المخالفة.
وفي إطار التخفيف والتيسير على الفئات الأولى بالرعاية وتشجيعًا للابتكار فقد حددت اللائحة المستثنين من القيد في السجل التجاري لبعض الفئات.
​الاستثناء من القيد في السجل التجاري
- مزاولة تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة.
- الباعة المتجولون أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة.
- الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة.

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