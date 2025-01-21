البحرين تعزي الجمهورية التركية في ضحايا حريق فندق بمحافظة بولو
التاريخ
1/21/2025 7:12:07 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الجمهورية التركية جراء اندلاع حريق بفندق في منتجع كارتال كايا للتزلج بمحافظة بولو شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معبرة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق ولأسر وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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