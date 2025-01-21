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البحرين تعزي الجمهورية التركية في ضحايا حريق فندق بمحافظة بولو

1/21/2025 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬جراء‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬بفندق‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬كارتال‭ ‬كايا‭ ‬للتزلج‭ ‬بمحافظة‭ ‬بولو‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬البلاد،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬التركي‭ ‬الشقيق‭ ‬ولأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭. ‬

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