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رغبة نيابية بإلزام الوكلاء تقديم ضمان للسيارات المستوردة مجانا

1/21/2025 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن‭ ‬إلزام‭ ‬وكلاء‭ ‬السيارات‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الضمان‭ ‬والصيانة‭ ‬للسيارات‭ ‬المستوردة‭ ‬بدون‭ ‬تكاليف‭ ‬مالية‭ ‬إضافية‭ ‬وتم‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على الاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬لإنشاء‭ ‬‮»‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬للحالات‭ ‬الطارئة‮«‬‭ ‬ورصد‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬له‭ ‬وتم‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭. ‬

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