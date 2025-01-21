رغبة نيابية بإلزام الوكلاء تقديم ضمان للسيارات المستوردة مجانا

رغبة نيابية بإلزام الوكلاء تقديم ضمان للسيارات المستوردة مجانا
التاريخ
1/21/2025 7:12:07 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إلزام وكلاء السيارات تقديم خدمات الضمان والصيانة للسيارات المستوردة بدون تكاليف مالية إضافية وتم إحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إجراء دراسة لإنشاء »الفريق الوطني للحالات الطارئة« ورصد الموارد المالية له وتم إحالته إلى الحكومة.
كلمات دالة
MENAFN21012025000055011008ID1109115290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.