نواب يوجهون سهام انتقاداتهم إلى ((الغرفة)) :تمرير اقتراح تخفيض رسوم السجل التجاري للبحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبين‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬سيتعارض‭ ‬مع‭ ‬احكام‭ ‬قانون‭ ‬تُعنى‭ ‬بمعاملة‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬معاملة‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يعنى‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬معاملته‭ ‬كبحريني‭ ‬وهذا‭ ‬المقترح‭ ‬يتعارض‭ ‬معه،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عدم‭ ‬استطاعة‭ ‬حصر‭ ‬النشاط‭ ‬على‭ ‬البحريني‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬فهو‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬احكام‭ ‬القانون‭ ‬والتي‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ان‭ ‬يعامل‭ ‬معاملة‭ ‬المواطن‭. ‬

ونص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬على‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬وعلى‭ ‬الشركات‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬بقيمة‭ ‬60‭ ‬دينارا‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مملوكة‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬للبحريني،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تفرض‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬لكل‭ ‬نشاط‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للبحريني‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭.‬

بدوره‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬موقف‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يقضي‭ ‬بتخفيف‭ ‬اعباء‭ ‬الرسوم‭ ‬الادارية‭ ‬عن‭ ‬البحرينيين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬الغرفة‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«المجحف‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

ودعا‭ ‬المحفوظ‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬رافداً‭ ‬وطنيّاً‭ ‬مهماً‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬عنها‭ ‬لتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العشيري،‭ ‬أنه‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬نسمع‭ ‬في‭ ‬التصريحات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والانفتاح‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للاستثمار‭ ‬ودعم‭ ‬البحريني‭ ‬والهدف‭ ‬منه‭ ‬زيادة‭ ‬الشركات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬البحرينيين‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬تضخم‭ ‬نسب‭ ‬البطالة‭ ‬لدينا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬الغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬يشابه‭ ‬تماما‭ ‬الردود‭ ‬الحكومية‭ ‬كأنهم‭ ‬اقتبسوا‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تحديد‭ ‬موقفها‭ ‬اما‭ ‬مع‭ ‬التاجر‭ ‬وإما‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لإرضائها‭ ‬وما‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الرسوم‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬يتفنن‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬وزيادتها‭ ‬على‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬المواطن‭ ‬تلاحقه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرسوم‮»‬‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬يشيدون‭ ‬مجمعات‭ ‬عملاقة‭ ‬وبأعلى‭ ‬درجات‭ ‬الجودة‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬أصبحت‭ ‬تُهجر‭ ‬والسبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الزيادة،‭ ‬منتقدا‭ ‬ردود‭ ‬غرفة‭ ‬صناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬البحرين‭ ‬الموافقة‭ ‬لردود‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬آرائها‭.‬

كما‭ ‬انتقد‭ ‬أيضا‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬موقف‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬الغرفة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتخابات‭ ‬تلاحق‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للتصويت‭ ‬لهم‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لصالح‭ ‬هؤلاء‭ ‬التجار‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الغرفة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬فتح‭ ‬أحد‭ ‬سجلا‭ ‬تجاريا‭ ‬تتوقف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإعانات‭ ‬والدعوم‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬ويتوقف‭ ‬طلبه‭ ‬في‭ ‬الإسكان‭. ‬وكانت‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬قد‭ ‬أوضحت‭ ‬ان‭ ‬الرسوم‭ ‬الحالية‭ ‬تمت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬اعدت‭ ‬مسبقا‭ ‬بشكل‭ ‬توافقي‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬مطالبة‭ ‬بالإبقاء‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬الحالي‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقدير‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬للرسوم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬وحجم‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭.‬

كلمات دالة