Wednesday, 22 January 2025 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نواب يوجهون سهام انتقاداتهم إلى ((الغرفة)) :تمرير اقتراح تخفيض رسوم السجل التجاري للبحريني

1/21/2025 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬احكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬رسوم‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لبحريني،‭ ‬وأحيل‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭.‬

وبين‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬سيتعارض‭ ‬مع‭ ‬احكام‭ ‬قانون‭ ‬تُعنى‭ ‬بمعاملة‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬معاملة‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يعنى‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬معاملته‭ ‬كبحريني‭ ‬وهذا‭ ‬المقترح‭ ‬يتعارض‭ ‬معه،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عدم‭ ‬استطاعة‭ ‬حصر‭ ‬النشاط‭ ‬على‭ ‬البحريني‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬فهو‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬احكام‭ ‬القانون‭ ‬والتي‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ان‭ ‬يعامل‭ ‬معاملة‭ ‬المواطن‭. ‬

ونص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬على‭ ‬القيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬وعلى‭ ‬الشركات‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬بقيمة‭ ‬60‭ ‬دينارا‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مملوكة‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬للبحريني،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تفرض‭ ‬رسوم‭ ‬سنوية‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬لكل‭ ‬نشاط‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للبحريني‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭.‬

بدوره‭ ‬انتقد‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬موقف‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يقضي‭ ‬بتخفيف‭ ‬اعباء‭ ‬الرسوم‭ ‬الادارية‭ ‬عن‭ ‬البحرينيين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬الغرفة‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بـ«المجحف‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

ودعا‭ ‬المحفوظ‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬رافداً‭ ‬وطنيّاً‭ ‬مهماً‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬عنها‭ ‬لتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العشيري،‭ ‬أنه‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬نسمع‭ ‬في‭ ‬التصريحات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والانفتاح‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للاستثمار‭ ‬ودعم‭ ‬البحريني‭ ‬والهدف‭ ‬منه‭ ‬زيادة‭ ‬الشركات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬البحرينيين‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬تضخم‭ ‬نسب‭ ‬البطالة‭ ‬لدينا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬الغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬يشابه‭ ‬تماما‭ ‬الردود‭ ‬الحكومية‭ ‬كأنهم‭ ‬اقتبسوا‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تحديد‭ ‬موقفها‭ ‬اما‭ ‬مع‭ ‬التاجر‭ ‬وإما‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لإرضائها‭ ‬وما‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الرسوم‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬يتفنن‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬وزيادتها‭ ‬على‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬المواطن‭ ‬تلاحقه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرسوم‮»‬‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬يشيدون‭ ‬مجمعات‭ ‬عملاقة‭ ‬وبأعلى‭ ‬درجات‭ ‬الجودة‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬أصبحت‭ ‬تُهجر‭ ‬والسبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الزيادة،‭ ‬منتقدا‭ ‬ردود‭ ‬غرفة‭ ‬صناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬البحرين‭ ‬الموافقة‭ ‬لردود‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬آرائها‭.‬

كما‭ ‬انتقد‭ ‬أيضا‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬موقف‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬الغرفة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتخابات‭ ‬تلاحق‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للتصويت‭ ‬لهم‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لصالح‭ ‬هؤلاء‭ ‬التجار‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬رد‭ ‬الغرفة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬فتح‭ ‬أحد‭ ‬سجلا‭ ‬تجاريا‭ ‬تتوقف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإعانات‭ ‬والدعوم‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬ويتوقف‭ ‬طلبه‭ ‬في‭ ‬الإسكان‭. ‬وكانت‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬قد‭ ‬أوضحت‭ ‬ان‭ ‬الرسوم‭ ‬الحالية‭ ‬تمت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬اعدت‭ ‬مسبقا‭ ‬بشكل‭ ‬توافقي‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬مطالبة‭ ‬بالإبقاء‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬القانوني‭ ‬الحالي‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقدير‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬للرسوم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬وحجم‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21012025000055011008ID1109115286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث