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الجامعة الأهلية تدعو الصحفيين والإعلاميين إلى المشاركة في منتدى الإعلام الرقمي

1/21/2025 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعقد غدا الخميس بمشاركة نخبة من الباحثين في مرحلة الدكتوراه

دعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ثائرة‭ ‬الشيراوي‭ ‬مساعدة‭ ‬الرئيس‭ ‬للإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬طلبة‭ ‬دكتوراه‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الاتصال‮»‬،‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬23‭ ‬يناير‭/‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬بفندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيراوي‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يُعدّ‭ ‬منصة‭ ‬علمية‭ ‬متميزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والمهنيين،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يستهدف‭ ‬أيضًا‭ ‬تمكين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ومعارفهم‭ ‬المهنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المتغيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭.‬

وأثنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيراوي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وإدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتمكين‭ ‬الطلبة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬كمؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬رائدة‭ ‬تسعى‭ ‬لإثراء‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬أكاديمية‭ ‬متكاملة‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الجامعة‭ ‬لتطوير‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العلمي‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬والنقاش‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والباحثين‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيراوي‭ ‬في‭ ‬تصريحها‭ ‬دعوة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والصحفيين‭ ‬والمهنيين‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الجانب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبحثي‭ ‬والجانب‭ ‬المهني،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬البحثية‭ ‬والنشر‭ ‬العلمي،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭.‬

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