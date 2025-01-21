الجامعة الأهلية تدعو الصحفيين والإعلاميين إلى المشاركة في منتدى الإعلام الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يعقد غدا الخميس بمشاركة نخبة من الباحثين في مرحلة الدكتوراه
دعت الدكتورة ثائرة الشيراوي مساعدة الرئيس للإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الأهلية الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مجال العلاقات العامة إلى حضور «منتدى طلبة دكتوراه الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال»، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2025 في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا. وأكدت أن المنتدى يمثل فرصة فريدة للتفاعل مع أحدث التطورات العلمية والمهنية في مجال الإعلام الرقمي والعلاقات العامة.
وأوضحت الدكتورة الشيراوي أن المنتدى يُعدّ منصة علمية متميزة تجمع بين الأكاديميين والمهنيين، حيث يتيح الفرصة للمشاركين للاستفادة من أحدث الأبحاث والابتكارات في مجال الإعلام الرقمي، وتبادل الأفكار مع نخبة من المتخصصين والخبراء من البحرين والسعودية. وأضافت أن المنتدى يستهدف أيضًا تمكين الإعلاميين والعاملين في العلاقات العامة من تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية، بما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات المتغيرة في مجال الإعلام.
وأثنت الدكتورة الشيراوي على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وإدارة الجامعة الأهلية للبحث العلمي وتمكين الطلبة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى لإثراء البحث العلمي وتوفير بيئة أكاديمية متكاملة.
وشددت على أن المنتدى يمثل خطوة مهمة في تحقيق أهداف الجامعة لتطوير البحث العلمي في مجال الإعلام الرقمي، مشددة على أهمية مشاركة الصحفيين والإعلاميين والعاملين في العلاقات العامة في هذا الحدث العلمي المميز الذي يوفر منصة للتفاعل والنقاش مع نخبة من الأكاديميين والباحثين.
وأكدت الدكتورة الشيراوي في تصريحها دعوة الإعلاميين والصحفيين والمهنيين إلى الحضور والمشاركة في المنتدى الذي يهدف إلى بناء جسور التواصل بين الجانب الأكاديمي والبحثي والجانب المهني، وتطوير المهارات البحثية والنشر العلمي، مما يسهم في تعزيز جودة العمل الإعلامي والعلاقات العامة على المستويين المحلي والإقليمي.
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