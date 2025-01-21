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اتصال عبر الفيديو بين الرئيسين الصيني والروسي

1/21/2025 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غداة‭ ‬عودة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اتصالا‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬الوئام‭ ‬السائد‭ ‬بينهما‭. ‬وبحسب‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬بثّتها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية،‭ ‬ظهر‭ ‬الزعيمان‭ ‬مبتسمين‭ ‬ومشيدين‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الروسية‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬التصدّي‭ ‬للعملاق‭ ‬الأمريكي‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬علاقاتنا‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الصداقة‭ ‬والثقة‭ ‬والدعم‭ ‬المتبادل‭ ‬والمساواة‭ ‬والفوائد‭ ‬المشتركة‭... ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬رهنا‭ ‬بالسياق‭ ‬العالمي‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬سيد‭ ‬الكرملين‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تضطلع‭... ‬بدور‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬شبكة‭ ‬البث‭ ‬الرسمية‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬إن‭ ‬شي‭ ‬وبوتين‭: ‬‮«‬عقدا‭ ‬اجتماعا‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشعب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬21‭ ‬يناير‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬فحوى‭ ‬الاتصال‭. ‬

ونقلت‭ ‬الشبكة‭ ‬عن‭ ‬شي‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬لها‭ ‬مثيلا‭ ‬منذ‭ ‬قرن‭ ‬والوضع‭ ‬الدولي‭ ‬المضطرب،‭ ‬تحركت‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭ ‬وعدم‭ ‬المواجهة‭ ‬وعدم‭ ‬استهداف‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬صرّح‭ ‬بأنه‭ ‬ينبغي‭ ‬لبكين‭ ‬وموسكو‭ ‬‮«‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬التنسيق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وتوفير‭ ‬دعم‭ ‬متبادل‭ ‬وصون‭ ‬المصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للبلدين‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬شي‭ ‬نيته‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قمم‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭. ‬وأتى‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وقد‭ ‬هدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬بفرض‭ ‬رسوم‭ ‬إضافية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬واعتبر‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬يدمّر‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬برفضه‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

تقدم‭ ‬الصين‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬طرف‭ ‬محايد‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬روسيا‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬لكنها‭ ‬مازالت‭ ‬شريكا‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬مقربا‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬ولم‭ ‬تدن‭ ‬الحرب‭ ‬إطلاقا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إنها‭ ‬داعمة‭ ‬لها‭. ‬وسبق‭ ‬لشي‭ ‬أن‭ ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬صديقه‭ ‬المفضل‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬أشاد‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بشي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬شريك‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬بوتين‭ ‬بمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬تعهّد‭ ‬شي‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والتنمية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭. ‬

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