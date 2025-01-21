أوروبا ستعتمد البراغماتية مع واشنطن وسياسة اليد الممدودة مع الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
دافوس - (أ ف ب): عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أمس في دافوس عن توجه أوروبا للبحث عن حلفاء جدد واعتماد البراغماتية في التعامل مع دونالد ترامب مقابل انتهاج سياسة اليد الممدودة مع الصين.
وقالت أورسولا فون دير لايين التي ألقت إحدى الكلمات الافتتاحية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع التزلج السويسري: إن «أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار من دون تأخير لاستشراف مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض»، مشددة على أن الكتلة ستدافع عن «مصالحها» و«قيمها».
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل «ببراغماتية» مع الولايات المتحدة «لكننا لن نتخلى عن مبادئنا لحماية مصالحنا والدفاع عن قيمنا».
وفي حين وقع ترامب أمر انسحاب الولايات المتحدة مجددا من اتفاق باريس للمناخ، أكدت أورسولا فون دير لايين أن أوروبا ستواصل نهجها، مشددة على أن هذا الاتفاق «يظل أفضل أمل للبشرية جمعاء».
وبانتظار معرفة كيف تتطور العلاقة مع الرئيس الأمريكي الجديد، الذي سيتحدث عبر دائرة الفيديو في دافوس غدا، أعلنت فون دير لايين الموقف الاوروبي.
وقالت: «ستستمر أوروبا في الدعوة إلى التعاون، ليس فقط مع أصدقائنا القدامى الذين يشاركوننا قيمنا، بل أيضا مع جميع البلدان التي لدينا مصالح مشتركة معها. ورسالتنا إلى باقي العالم بسيطة: نحن مستعدون للدخول في حوار معكم إذا كان لذلك منافع متبادلة».
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد على وجه الخصوص «لمد اليد» إلى الصين و«تعميق» علاقاته مع بكين، فيما يخلفها نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ على المنصة.
وقالت: «أعتقد أن الأوان قد حان لإعادة التوازن لعلاقاتنا مع الصين بمبدأ الانصاف والمعاملة بالمثل».
كما أعلنت زيارة إلى الهند بهدف «تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بأكبر دولة من حيث عدد السكان وأكبر ديمقراطية في العالم».
في رسالة على منصة اكس الاثنين اكدت فون دير لايين ان الهدف من زيارة دافوس هو «إقامة شراكات جديدة» و«العمل معًا لتجنب سباق عالمي محموم».
الأوروبيون هم الأكثر قلقا من ولاية ترامب الرئاسية الثانية ويجدون أنفسهم «وحيدين» في هذا الوضع، وفق تقرير حديث صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية (ECFR) إثر استطلاع شمل أكثر من 28 ألف شخص في 24 دولة في العالم.
ويحذر المجلس الأوروبي من أن «القادة الأوروبيين قد يجدون صعوبة في الوقوف موحدين أو إيجاد حلفاء حول العالم إذا حاولوا تشكيل جبهة مقاومة» للرئيس الجديد.
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