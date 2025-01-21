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أوروبا ستعتمد البراغماتية مع واشنطن وسياسة اليد الممدودة مع الصين

1/21/2025 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دافوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬أوروبا‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬حلفاء‭ ‬جدد‭ ‬واعتماد‭ ‬البراغماتية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مقابل‭ ‬انتهاج‭ ‬سياسة‭ ‬اليد‭ ‬الممدودة‭ ‬مع‭ ‬الصين‭. ‬

وقالت‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬إحدى‭ ‬الكلمات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬التزلج‭ ‬السويسري‭: ‬إن‭ ‬‮«‬أولويتنا‭ ‬القصوى‭ ‬ستكون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬لاستشراف‭ ‬مصالحنا‭ ‬المشتركة‭ ‬والاستعداد‭ ‬للتفاوض‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الكتلة‭ ‬ستدافع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مصالحها‮»‬‭ ‬و«قيمها‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيتعامل‭ ‬‮«‬ببراغماتية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬لن‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬مبادئنا‭ ‬لحماية‭ ‬مصالحنا‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬قيمنا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬وقع‭ ‬ترامب‭ ‬أمر‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ،‭ ‬أكدت‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬ستواصل‭ ‬نهجها،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬يظل‭ ‬أفضل‭ ‬أمل‭ ‬للبشرية‭ ‬جمعاء‮»‬‭. ‬

وبانتظار‭ ‬معرفة‭ ‬كيف‭ ‬تتطور‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد،‭ ‬الذي‭ ‬سيتحدث‭ ‬عبر‭ ‬دائرة‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬غدا،‭ ‬أعلنت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬الموقف‭ ‬الاوروبي‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬ستستمر‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬أصدقائنا‭ ‬القدامى‭ ‬الذين‭ ‬يشاركوننا‭ ‬قيمنا،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬لدينا‭ ‬مصالح‭ ‬مشتركة‭ ‬معها‭. ‬ورسالتنا‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬العالم‭ ‬بسيطة‭: ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬معكم‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لذلك‭ ‬منافع‭ ‬متبادلة‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مستعد‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬‮«‬لمد‭ ‬اليد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬و«تعميق‮»‬‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬بكين،‭ ‬فيما‭ ‬يخلفها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬دينغ‭ ‬شيويه‭ ‬شيانغ‭ ‬على‭ ‬المنصة‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأوان‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لإعادة‭ ‬التوازن‭ ‬لعلاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬بمبدأ‭ ‬الانصاف‭ ‬والمعاملة‭ ‬بالمثل‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بأكبر‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬وأكبر‭ ‬ديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬الاثنين‭ ‬اكدت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬دافوس‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬و«العمل‭ ‬معًا‭ ‬لتجنب‭ ‬سباق‭ ‬عالمي‭ ‬محموم‮»‬‭. ‬

الأوروبيون‭ ‬هم‭ ‬الأكثر‭ ‬قلقا‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسية‭ ‬الثانية‭ ‬ويجدون‭ ‬أنفسهم‭ ‬‮«‬وحيدين‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬حديث‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬ (ECFR) إثر‭ ‬استطلاع‭ ‬شمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

ويحذر‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬قد‭ ‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬موحدين‭ ‬أو‭ ‬إيجاد‭ ‬حلفاء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إذا‭ ‬حاولوا‭ ‬تشكيل‭ ‬جبهة‭ ‬مقاومة‮»‬‭ ‬للرئيس‭ ‬الجديد‭. ‬

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