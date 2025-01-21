غضب فلسطيني بعد رفع العقوبات الأمريكية عن المستوطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعربت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬غضبها‭ ‬إزاء‭ ‬رفع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترمب‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المتطرفين،‭ ‬مندّدة‭ ‬بقرار‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وضمّ‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬بين‭ ‬سيل‭ ‬المراسيم‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬تنصيبه‭ ‬مرسوم‭ ‬إنهاء‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬سلفه‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتهمين‭ ‬بممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

وحتى‭ ‬قبل‭ ‬خروج‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الى‭ ‬العلن،‭ ‬هاجم‭ ‬مستوطنون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬قريتي‭ ‬الفندق‭ ‬وجينصافوط‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أحرق‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬‮«‬مستوطنا‭ ‬إرهابيا‭ ‬ملثما‮»‬‭ ‬سيارات‭ ‬ومنازل‭ ‬ومتاجر،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭. ‬واتهمت‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والقيادات‭ ‬السياسية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بـ«الإشراف‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭. ‬

وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الفندق،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬قام‭ ‬بتفريقها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مدنيين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ألقوا‭ ‬الحجارة‭ ‬وهاجموا‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬وتعهّد‭ ‬اللواء‭ ‬آفي‭ ‬بلوث،‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭ ‬العسكرية‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬يشجّع‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

وحذّرت‭ ‬من‭ ‬‮«‬محاولات‭ ‬تصعيد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬‮«‬فوضى‭ ‬عنيفة‭ ‬تسهّل‭ ‬ضم‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭. ‬ويطالب‭ ‬اليمين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتطرف‭ ‬بضمّ‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

كما‭ ‬ندّدت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بزيادة‭ ‬الحواجز‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحافظات‭ ‬والمدن‭ ‬والقرى‭. ‬ويبلغ‭ ‬عددها‭ ‬نحو‭ ‬900،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة،‭ ‬بينهم‭ ‬16‭ ‬حاجزا‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭. ‬وتقول‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬‮«‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تفتيت‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وفصل‭ ‬المناطق،‭ ‬وشلّ‭ ‬الحركة،‭ ‬وتقطعت‭ ‬السبل‭ ‬بآلاف‭ ‬العائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لساعات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحواجز‭ ‬القمعية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬رحّب‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬بمرسوم‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتيش،‭ ‬وهو‭ ‬بدوره‭ ‬مستوطن،‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬دعمكم‭ ‬الثابت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتزعزع‭ (...) ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬علاقتكم‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬وحقنا‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬أرضنا‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تشكّل‭ ‬تدخلا‭ ‬خطيرا‭ ‬وسافرا‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭. ‬

وعمليا،‭ ‬ألغى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المستهدفين‭ ‬شخص‭ ‬اتُهم‭ ‬بإثارة‭ ‬شغب‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حوارة‭ ‬جنوب‭ ‬نابلس،‭ ‬قُتل‭ ‬خلاله‭ ‬مدني‭ ‬فلسطيني‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ندّدت‭ ‬واشنطن‭ ‬بالعنف‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يطاق‮»‬‭ ‬ويشكّل‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭. ‬

ورحّب‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬أيضا‭ ‬بقرار‭ ‬ترامب‭. ‬وكان‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬استقال‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كوزير‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬استمرّت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬شهرا‭. ‬وقال‭ ‬بن‭ ‬غفير‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬تصحيح‭ ‬لظلم‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‮»‬،‭ ‬مندّدا‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬خلطوا‭ ‬بين‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والأعداء‮»‬‭. ‬