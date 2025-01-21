Wednesday, 22 January 2025 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غضب فلسطيني بعد رفع العقوبات الأمريكية عن المستوطنين

1/21/2025 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعربت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬غضبها‭ ‬إزاء‭ ‬رفع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترمب‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المتطرفين،‭ ‬مندّدة‭ ‬بقرار‭ ‬يرجّح‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وضمّ‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬بين‭ ‬سيل‭ ‬المراسيم‭ ‬التي‭ ‬وقعها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬تنصيبه‭ ‬مرسوم‭ ‬إنهاء‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬سلفه‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬المستوطنين‭ ‬المتهمين‭ ‬بممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

وحتى‭ ‬قبل‭ ‬خروج‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الى‭ ‬العلن،‭ ‬هاجم‭ ‬مستوطنون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬قريتي‭ ‬الفندق‭ ‬وجينصافوط‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أحرق‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬‮«‬مستوطنا‭ ‬إرهابيا‭ ‬ملثما‮»‬‭ ‬سيارات‭ ‬ومنازل‭ ‬ومتاجر،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭. ‬واتهمت‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والقيادات‭ ‬السياسية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بـ«الإشراف‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭. ‬

وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الفندق،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬قام‭ ‬بتفريقها،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مدنيين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ألقوا‭ ‬الحجارة‭ ‬وهاجموا‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬وتعهّد‭ ‬اللواء‭ ‬آفي‭ ‬بلوث،‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭ ‬العسكرية‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬يشجّع‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

وحذّرت‭ ‬من‭ ‬‮«‬محاولات‭ ‬تصعيد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬‮«‬فوضى‭ ‬عنيفة‭ ‬تسهّل‭ ‬ضم‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭. ‬ويطالب‭ ‬اليمين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتطرف‭ ‬بضمّ‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

كما‭ ‬ندّدت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بزيادة‭ ‬الحواجز‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحافظات‭ ‬والمدن‭ ‬والقرى‭. ‬ويبلغ‭ ‬عددها‭ ‬نحو‭ ‬900،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة،‭ ‬بينهم‭ ‬16‭ ‬حاجزا‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭. ‬وتقول‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬‮«‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تفتيت‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وفصل‭ ‬المناطق،‭ ‬وشلّ‭ ‬الحركة،‭ ‬وتقطعت‭ ‬السبل‭ ‬بآلاف‭ ‬العائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لساعات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحواجز‭ ‬القمعية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬رحّب‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬بمرسوم‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتيش،‭ ‬وهو‭ ‬بدوره‭ ‬مستوطن،‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬دعمكم‭ ‬الثابت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتزعزع‭ (...) ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬علاقتكم‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬وحقنا‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬أرضنا‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تشكّل‭ ‬تدخلا‭ ‬خطيرا‭ ‬وسافرا‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭. ‬

وعمليا،‭ ‬ألغى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المستهدفين‭ ‬شخص‭ ‬اتُهم‭ ‬بإثارة‭ ‬شغب‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حوارة‭ ‬جنوب‭ ‬نابلس،‭ ‬قُتل‭ ‬خلاله‭ ‬مدني‭ ‬فلسطيني‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ندّدت‭ ‬واشنطن‭ ‬بالعنف‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يطاق‮»‬‭ ‬ويشكّل‭ ‬‮«‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬للسلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‮»‬‭. ‬

ورحّب‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬أيضا‭ ‬بقرار‭ ‬ترامب‭. ‬وكان‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬استقال‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كوزير‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬استمرّت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬شهرا‭. ‬وقال‭ ‬بن‭ ‬غفير‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬تصحيح‭ ‬لظلم‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‮»‬،‭ ‬مندّدا‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬خلطوا‭ ‬بين‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والأعداء‮»‬‭. ‬

MENAFN21012025000055011008ID1109115280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث