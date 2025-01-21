سلمان محمد يتوج بدرع رجل المرحلة في رالي داكار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعرب‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬سلمان‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار‭ ‬السعودية‭ ‬2025‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أقوى‭ ‬سباقات‭ ‬الراليات‭ ‬العالمية‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬انهاءه‭ ‬للرالي‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬وتعرض‭ ‬لتمزق‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬الأيمن‭ ‬اضطر‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬البحريني‭ ‬سلمان‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متميز‭ ‬نال‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬درع‭ ‬رجل‭ ‬المرحلة‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬هذا‭ ‬الدرع‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬العبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سلمان‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬الدرع،‭ ‬موجهاً‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭.‬

وشارك‭ ‬سلمان‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬وهي‭ ‬ Original ‭ ‬ by ‭ ‬ Motul ‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الفئات‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬ Saudi ‭ ‬ dirt ‭/ ‬ cloud ‭ ‬ racing ‭ ‬ bike ‭ ‬ center ،‭ ‬ووجه‭ ‬سلمان‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للسيد‭ ‬مشعل‭ ‬الغنيم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬الكشر‭ ‬والامتنان‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬معه‭ ‬وسانده،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬كما‭ ‬ووعد‭ ‬بأن‭ ‬سيواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬الصحراوية‭.‬