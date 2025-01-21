سلمان محمد يتوج بدرع رجل المرحلة في رالي داكار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعرب المتسابق البحريني سلمان محمد الذي أنهى مشاركته في رالي داكار السعودية 2025 قبل عدة أيام عن فخره واعتزازه بتمثيل مملكة البحرين في أقوى سباقات الراليات العالمية رغم عدم انهاءه للرالي بسبب الحادث الذي تعرض له في اليوم الرابع وتعرض لتمزق في الكتف الأيمن اضطر على أثره إلى الانسحاب.
وفي اليوم الثالث وبناء على ما قدمه البحريني سلمان محمد من مستوى متميز نال على أثره درع رجل المرحلة حيث قام بتقديم هذا الدرع له صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وقد أعرب سلمان عن فخره واعتزازه بهذه الدرع، موجهاً شكره وامتنانه للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وعلى رأسه الأمير خالد بن سلطان.
وشارك سلمان محمد في فئة جديدة وهي Original by Motul والتي تعد من أصعب الفئات مع الفريق السعودي Saudi dirt / cloud racing bike center ، ووجه سلمان الشكر والامتنان للسيد مشعل الغنيم على كل ما يقدمه له من دعم ومساندة، كما وجه الكشر والامتنان لكل من وقف معه وسانده، كما وجه الشكر والامتنان للاتحاد البحريني للسيارات وعلى رأسه الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد، كما ووعد بأن سيواصل تحقيق المزيد من الانجازات خلال مسيرته في عالم سباقات الدراجات النارية الصحراوية.
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