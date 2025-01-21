منتخب اليد يلاقي كوبا في المراكز الترتيبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يلتقي منتخبنا الوطني للرجال لكرة اليد في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء منتخب كوبا ضمن مبارياته الجولة الأولى في المراكز الترتيبية (كأس الرئيس) في بطولة العالم الـ29 المقامة حالياً في كرواتيا، الدنمارك والنرويج.
وتضم مجموعة المنتخب في هذا الدور كلا من البحرين، كوبا، أمريكا واليابان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكويت، بولندا، الجزائر وغينيا، وتلعب هذه المنتخبات على المراكز من 25 – 32 بعد حصولها على المركز الرابع في كل مجموعة بالدور التمهيدي.
منتخبنا انتقل الأحد من العاصمة الكرواتية زغرب الى مدينة بوريتش لخوض مباريات كأس الرئيس، وأجرى مرانه الأخير بقيادة المدرب الآيسلندي أرون وبمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب حسن السماهيجي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبيل انطلاق البطولة.
وبحسب جدول المباريات، سيلعب منتخبنا مباراته الثانية يوم الجمعة أمام المنتخب الياباني، فيما يلاقي منتخب أمريكا يوم الأحد القادم، وبناء على المركز الذي يخرج به في هذه المجموعة سيلاقي المنتخب الواقع في الترتيب نفسه بالمجموعة المقابلة لتحديد التصنيف النهائي في سلم الترتيب العام.
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