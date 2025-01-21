منتخب اليد يلاقي كوبا في المراكز الترتيبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منتخب‭ ‬كوبا‭ ‬ضمن‭ ‬مبارياته‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الترتيبية‭ (‬كأس‭ ‬الرئيس‭) ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الـ29‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬كرواتيا،‭ ‬الدنمارك‭ ‬والنرويج‭.‬

وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬كوبا،‭ ‬أمريكا‭ ‬واليابان،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭: ‬الكويت،‭ ‬بولندا،‭ ‬الجزائر‭ ‬وغينيا،‭ ‬وتلعب‭ ‬هذه‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ – ‭ ‬32‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بالدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

منتخبنا‭ ‬انتقل‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الكرواتية‭ ‬زغرب‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬بوريتش‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬الرئيس،‭ ‬وأجرى‭ ‬مرانه‭ ‬الأخير‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬أرون‭ ‬وبمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬باستثناء‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭.‬

وبحسب‭ ‬جدول‭ ‬المباريات،‭ ‬سيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬أمريكا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬يخرج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬سيلاقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬نفسه‭ ‬بالمجموعة‭ ‬المقابلة‭ ‬لتحديد‭ ‬التصنيف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬