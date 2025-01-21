اتحاد الريف يتذوق وبني جمرة يتفوق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا - تصوير: رضا جميل
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تذوق فريق اتحاد الريف فوزه الأول بعد تخطيه منافسه فريق الدير الذي مني بخسارته الثانية وبثلاثية نظيفة 26-24، 25-14، 25-21، في لقاء الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد (دوري الاتحاد) الذي قاده الدوليان جعفر المعلم (1) ومحمد منصور (2)، ليحصل اتحاد الريف على نقاط المباراة الثلاث، وظل الدير بدون رصيد من خسارتين.
وفي المباراة الثانية تفوق فريق بني جمرة على منافسه فريق عالي بثلاثة أشواط نظيفة 25-21، 25-19، 25-16، التي أدارها الدوليان علي عبد الحميد (1) وعلي كاظم (2) ليرفع بني جمرة رصيده إلى 6 نقاط، وظل عالي على نقطته الوحيدة.
قدم الفريقان أداء متقاربا، وحفلت بالفعالية الهجومية القوية التي رجحت كفة بني جمرة.
MENAFN21012025000055011008ID1109115263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.