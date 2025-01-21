اتحاد الريف يتذوق وبني جمرة يتفوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬‭- ‬تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تذوق‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬وبثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬25-14،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬دوري‭ ‬الاتحاد‭) ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬جعفر‭ ‬المعلم‭ (‬1‭) ‬ومحمد‭ ‬منصور‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليحصل‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاث،‭ ‬وظل‭ ‬الدير‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تفوق‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25-19،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬كاظم‭ (‬2‭) ‬ليرفع‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وظل‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬نقطته‭ ‬الوحيدة‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬أداء‭ ‬متقاربا،‭ ‬وحفلت‭ ‬بالفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬رجحت‭ ‬كفة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭.‬