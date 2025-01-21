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الغذاء والدواء تكشف تفاصيل الفيديو الصادم داخل شركة دجاج اردنية - فيديو

1/21/2025 6:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء انها تابعت تفاصيل الفيديو المصور الذي نشره موقع الوكيل الاخباري حول المخالفات الصحية في خط انتاج الدجاج الطازج في احدى الشركات .

وقالت المؤسسة لموقع الوكيل الاخباري انه بعد المتابعة تبين ان المنشأة الغذائية هي قيد الترخيص وبصدد الحصول على الموافقات اللازمة للسماح بالانتاج.

واضافت ان المنشأة كانت تقوم بعمل تشغيل تجريبي للتأكد من كفاءة العملية التصنيعية وخطوط الانتاج ومعايرة الاجهزة .

وبينت المؤسسة ان المنتج الناتج عن التشغيل التجريبي بكميات تجريبية محدودة ولم يتم بيعه للمستهلك وانما تم اتلافه مباشرة من قبل كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وكان وصل موقع الوكيل الاخباري مقطع فيديو مصور من داخل احدى شركات انتاج الدجاج في المملكة ، ويُظهر المقطع كيفية التعامل مع خط انتاج الدجاج الطازج في المصنع بطريقة غير صحية حيث يظهر تساقط الدجاج على ارضية المصنع اثناء تخزينه ، ومجموعة اخرى من المخالفات .

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