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استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية

1/19/2025 7:05:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN
/ استشهد الطفل أحمد رشيد رشدي جزر (14 عاما)، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام سبسطية شمال غرب نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أعلنت أن طواقمها في نابلس تعاملت مع إصابة الطفل جزر
بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام البلدة، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

بدوره، أفاد رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة الطفل جزر بعيار حي في صدره، وعدد من المواطنين بالاختناق.

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