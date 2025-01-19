العربي يفوز على القادسية (4 - 2) في افتتاح الجولة ال12 من دوري (زين) الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 1 (كونا) -- فاز النادي العربي اليوم الاحد على نظيره القادسية (4 - 2) في افتتاح مباريات
الجولة ال12 من دوري (زين) الممتاز لكرة القدم.
وفي (ديربي الكرة الكويتية) الذي احتضنه استاد محمد الحمد استطاع العربي قلب تأخره بهدفين في الشوط الاول الى فوز مهم باربعة اهداف في الشوط الثاني في مباراة
شهدت (ريمونتادا) تاريخية للعربي.
وفي الشوط الأول سيطر القادسية على أغلب مجريات اللعب واستحوذ على الكرة في فترات كثيرة من الشوط حتى ترجم هذه السيطرة بهدفين حيث سجل الاول اللاعب عيد الرشيدي بالدقيقة ال15 ثم اضاف زميله اسماعيل خافي الهدف الثاني بالدقيقة ال47 لينتهي الشوط بتقدم (الاصفر).
وفي الشوط الثاني ظن الجميع ان المباراة متجهة الى فوز القادسية الا ان بسالة وشجاعة لاعبي العربي خيبت الظنون اذ سجلوا اربعة اهداف في هذا الشوط اقتنصوا فيها النقاط الثلاث من ارض القادسية وبين جماهيره.
وسجل الهدف الاول للعربي اللاعب حمزة خابا بالدقيقة ال58 عبر ضربة جزاء ثم اضاف زميله سلمان العوضي الهدف الثاني بالدقيقة ال63 ليعود حمزة خابا مرة اخرى ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيا بالدقيقة ال77 فيما اختتم اللاعب بندر السلامة اهداف فريقه بالدقيقة ال89 بعدما سجل الهدف الرابع.
ورفع العربي رصيده الى 33 نقطة متصدرا الترتيب مؤقتا في حين بقي القادسية على نقاطه ال20 بالمركز الرابع.
وتستكمل مباريات الجولة غدا الاثنين بمواجهتي خيطان امام الكويت والتضامن امام السالمية فيما تختتم بعد غد الثلاثاء عندما يلتقي الفحيحيل اليرموك ويواجه النصر كاظمة.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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