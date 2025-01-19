الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يعتلي الصدارة بهزيمة (لاس بالماس) بأربعة أهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 19 - 1 (كونا) -- اعتلى (ريال مدريد) صدارة الدوري
الإسباني لكرة القدم
بعد فوزه العريض على ضيفه (لاس بالماس) بأربعة أهداف لهدف اليوم الأحد في إطار الجولة 20 من المسابقة.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (لاس بالماس) مبكرا بهدف سجله فابيو سيلفا في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء فيما أدرك كيليان مبابي التعادل في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 33 أضاف إبراهيم دياث الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يضيف الفرنسي مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 36 ثم اختتم رودريغو بهدف رابع وأخير في الدقيقة 57.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 46 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين أمام نقطتين أمام الوصيف (أتلتيكو مدريد) وسبع نقاط أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها خسر (أتلتيكو مدريد) أمام جاره (ليغانيس) بهدف دون رد فيما تعادل (برشلونة) مع (خيتافي) بهدف لمثله أمس السبت. (النهاية)
ه ن د
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