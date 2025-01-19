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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يعتلي الصدارة بهزيمة (لاس بالماس) بأربعة أهداف لهدف

1/19/2025 2:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 1 (كونا) -- اعتلى (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه العريض على ضيفه (لاس بالماس) بأربعة أهداف لهدف اليوم الأحد في إطار الجولة 20 من المسابقة.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (لاس بالماس) مبكرا بهدف سجله فابيو سيلفا في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء فيما أدرك كيليان مبابي التعادل في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 33 أضاف إبراهيم دياث الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يضيف الفرنسي مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 36 ثم اختتم رودريغو بهدف رابع وأخير في الدقيقة 57.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 46 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين أمام نقطتين أمام الوصيف (أتلتيكو مدريد) وسبع نقاط أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها خسر (أتلتيكو مدريد) أمام جاره (ليغانيس) بهدف دون رد فيما تعادل (برشلونة) مع (خيتافي) بهدف لمثله أمس السبت. (النهاية)

ه ن د


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