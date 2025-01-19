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أضرار شحن الهاتف طوال الليل

1/19/2025 2:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفاع درجة الحرارة:
ترك الهاتف يشحن طوال الليل يؤدي إلى استمرار عمل الشاحن حتى بعد الوصول إلى 100%.
الشحن الدلفي (Trickle Charging) يحافظ على الشحن الكامل، ما يرفع حرارة البطارية.
تدهور البطارية:
الشحن المستمر يسرع استهلاك البطارية.
بطاريات الليثيوم أيون تحتاج حوالي ساعتين لشحنها بالكامل.
تأثير الشحن الزائد:
ترك الهاتف متصلًا بالشاحن يعادل شحنه بشكل مستمر لمدة 3-4 أشهر في السنة.
خلايا البطارية لا تتحمل الجهد العالي بشكل جيد، مما يسرع من تدهورها.
أفضل ممارسات الشحن:
لا تنتظر حتى يصل مستوى الشحن إلى 0%.
من الأفضل شحن الهاتف عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 35-40%.
تحسين عمر البطارية:
مراقبة درجة حرارة الهاتف مهمة لتجنب ارتفاعها.
تجنب الشحن الزائد يساعد في الحفاظ على سعة البطارية لفترة أطول.

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