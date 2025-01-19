أضرار شحن الهاتف طوال الليل

(MENAFN
- Al Watan)
ارتفاع درجة الحرارة:
ترك الهاتف يشحن طوال الليل يؤدي إلى استمرار عمل الشاحن حتى بعد الوصول إلى 100%.
الشحن الدلفي (Trickle Charging) يحافظ على الشحن الكامل، ما يرفع حرارة البطارية.
تدهور البطارية:
الشحن المستمر يسرع استهلاك البطارية.
بطاريات الليثيوم أيون تحتاج حوالي ساعتين لشحنها بالكامل.
تأثير الشحن الزائد:
ترك الهاتف متصلًا بالشاحن يعادل شحنه بشكل مستمر لمدة 3-4 أشهر في السنة.
خلايا البطارية لا تتحمل الجهد العالي بشكل جيد، مما يسرع من تدهورها.
أفضل ممارسات الشحن:
لا تنتظر حتى يصل مستوى الشحن إلى 0%.
من الأفضل شحن الهاتف عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 35-40%.
تحسين عمر البطارية:
مراقبة درجة حرارة الهاتف مهمة لتجنب ارتفاعها.
تجنب الشحن الزائد يساعد في الحفاظ على سعة البطارية لفترة أطول.
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