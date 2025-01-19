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رمزية الأعداد الفردية والتوحيد

1/19/2025 2:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) قال تعالى((هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)).. هذه الآية تسلط الضوء على أهمية الحساب المرتبط بالزمن لتنظيم حياة الإنسان، وإدراكه نظام الكون على العموم. إلا أنني هنا اسلط التفكير على نحو خاص في أهمية الأعداد الفردية، فالمتأمل في سورة الكهف على وجه التحديد يلاحظ الإصرار على وضع الصالحين في رقم فردي ((سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا)). نستنتج من هذا الإصرار على أن للأرقام الفردية قداسة وفأل حسنا لديهم، وهذا الإفراد هو على خلفية وثقافة من الكتب السماوية القديمة. التركيز على الأرقام الفردية في الإسلام يتبين جليا كونها ترمز إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، بدءا بخمس صلوات مفروضة،
وكذلك الرقم ثلاثة مرغوب في الرقية والأدعية.
وجدير بالذكر الرقم سبعة، حيث يظهر بشكل متكرر في النصوص القرآنية، سواء كان ذلك في سياق الخلق، العبادة، أو الإشارات الرمزية، وحتى في العذاب.
هذا التأكيد على الأعداد الفردية يعكس قيمتها في النظام الكوني وفي علاقة الإنسان بربه، حيث ترمز للكمال، الوحدة، والتوازن.

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