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MINIMAX الصينية تدخل سباق الذكاء الاصطناعي

1/19/2025 2:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل شركات التكنولوجيا الصينية إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على منافسة الأنظمة التي تطورها الشركات الأمريكية الكبرى مثل أوبن إيه. آي.
وفي هذا السياق أطلقت شركة ميني ماكس ( MINIMAX ) الناشئة المدعومة من كل من علي بابا وتينسنت ثلاثة نماذج جديدة، وهي ميني ماكس تكست-01 وميني ماكس-في.إل-01 وتي2إيه-01 إتش.دي. ويتعامل النموذج ميني ماكس-تكست-01 مع النصوص فقط، في حين يمكن للنموذج ميني ماكس في.إل-01 فهم كل من الرسوم والنصوص.
ويستطيع النموذج تي2إيه-01-إتش.دي توليد محتوى مسموع وخاصة الأحاديث.
وتقول ميني ماكس التي جمعت تمويلات أخيرة بقيمة 850 مليون دولار على أساس أن قيمتها السوقية تزيد على 2.5 مليار دولار، إن النموذج ميني ماكس -تكست -01 الذي يبلغ حجمه 456 مليار معامل، يؤدي أفضل من النموذج جيميني 2.0 فلاش الذي أطلقته مؤخرًا شركة التكنولوجيا الأمريكية قوقل، وفقًا للمؤشرات القياسية مثل إم.إم.إل.ي وسيمبل كيو.إيه التي تقيس قدرة أي نموذج ذكاء اصطناعي على حل المشكلات الحسابية والإجابة عن الأسئلة التي تعتمد على الحقائق.
وتعبر معاملات نماذج الذكاء الاصطناعي عن مهاراتها في حل المشكلات، ولذلك فإن النماذج التي تحتوي على معاملات أكثر تؤدي بشكل عام أفضل من النماذج التي تحتوي على عدد أقل من المعاملات.
كما تقول ميني ماكس إن النموذج ميني ماكس-في.إل-01 ينافس النموذج كلاود 3.5 سونت من شركة أنثروبيك الأمريكية في التقييمات التي تتطلب الفهم متعدد النماذج، مثل شارت كيو.إيه، التي تكلف النماذج بالإجابة على استعلامات تتعلق بالرسوم والتخطيط البياني.
أما النموذج ميني ماكس-في.إل-01 فلا يتفوق على جيمني 2.0 فلاش في العديد من هذه الاختبارات. كما يتفوق عليه النموذج جي.بي.تي-40 والنموذج المفتوح المعروف باسم في.إل 2.5 في العديد من المهام أيضًا.
وفي الأسبوع الماضي أطلقت الشركة الصينية النموذج تي2إيه-01-إتش.دي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج مقاطع صوتية محسنة. ويمكن لهذا النموذج توليد مقاطع صوتية مصطنعة بإيقاع ونبرة وطبقة صوت قابلة للتعديل في حوالي 17 لغة مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية، مع إمكانية توليد هذه المقاطع اعتمادًا على تسجيل صوتي لا يزيد على 10 ثوانٍ لأي شخص.

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