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أدوية حديثة تضر بصحة الكلى

1/19/2025 2:18:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الطبيبة الروسية وأخصائية تنظير الجهاز الهضمي، أناستاسيا تشيزيكوفا، إلى أن هناك العديد من الأدوية الحديثة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالكلى في حال استُخدمت بشكل خاطئ أو بجرعات كبيرة، ومن بين هذه الأدوية مضادات الالتهابات غير الستيروئيدية ومثبطات تخليق البروستاغلاندين، حيث إن هذه النوع من الأدوية يعطل الديناميكا الدموية في الكلى عن طريق تقليل تخليق المواد التي توسع الأوعية الدموية.
هذا بالإضافة إلى مثبطات أنزيم الانجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، فبعض هذه الأدوية تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الكلى وانخفاض تدفق الدم إليها.
وذكرت الطبيبة أيضا الأمينوغليكوزيدات، التي تعتبر من مضادات الحيوية، والتي تعالج بعض أنواع العدوى البكتيرية. كذلك بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على جزيئات الذهب، والهيدرالازين الذي يُستعمل لعلاج ضغط الدم، وبعض حالات قصور القلب، وبعض أدوية فرط نشاط الغدة الدرقية.

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