أدوية حديثة تضر بصحة الكلى

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الطبيبة الروسية وأخصائية تنظير الجهاز الهضمي، أناستاسيا تشيزيكوفا، إلى أن هناك العديد من الأدوية الحديثة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالكلى في حال استُخدمت بشكل خاطئ أو بجرعات كبيرة، ومن بين هذه الأدوية مضادات الالتهابات غير الستيروئيدية ومثبطات تخليق البروستاغلاندين، حيث إن هذه النوع من الأدوية يعطل الديناميكا الدموية في الكلى عن طريق تقليل تخليق المواد التي توسع الأوعية الدموية.
هذا بالإضافة إلى مثبطات أنزيم الانجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، فبعض هذه الأدوية تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الكلى وانخفاض تدفق الدم إليها.
وذكرت الطبيبة أيضا الأمينوغليكوزيدات، التي تعتبر من مضادات الحيوية، والتي تعالج بعض أنواع العدوى البكتيرية. كذلك بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على جزيئات الذهب، والهيدرالازين الذي يُستعمل لعلاج ضغط الدم، وبعض حالات قصور القلب، وبعض أدوية فرط نشاط الغدة الدرقية.
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