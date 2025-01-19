الحكومة تعقد اجتماعا خاصا اليوم لتنسيق خطط الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) رام الله -PNN- تعقد الحكومة، مساء اليوم الأحد، اجتماعا خاصا لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والاشغال العامة، والحكم المحلي، والصحة، وسلطتا المياه والطاقة، وجمعية الهلال الأحمر، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في القطاع ومختلف المؤسسات الاهلية والدولية العاملة على الأرض.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب،، هناك تنسيق عال بين الحكومة والمؤسسات الدولية الإغاثية المعنية بالتحرك الاغاثي والاستجابة الطارئة في القطاع وعلى رأسها التنسيق بين وزارة الاشغال العامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP"، للبدء في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إزالة الركام في المناطق الحيوية في القطاع بالتنسيق مع هيئات الحكم المحلي، إلى جانب التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الصحي لرفع قدرة المؤسسات الصحية على

الاستجابة الطارئة لتقديم العلاج لعشرات آلاف الجرحى.

وأشار أبو الرب إلى التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر باعتبارها إحدى أبرز الجهات المنوط بها ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تستلم وزارة التنمية من الهلال الأحمر عدة دفعات من شحنات المساعدات لتوزيعها على الفئات المستحقة بناء على السجل الوطني للوزارة، الذي يضم العائلات المعوزة.

ونوه إلى توجيهات الحكومة لسلطتي الطاقة والمياه لتوسعة العمل على اصلاح وصلات المياه الرئيسية وإدخال ما أمكن من شاحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب، وضخ المياه العادمة لإبعادها عن الأماكن السكنية.

ولفت مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه من التوقع أن تصدر الحكومة بيانا تفصيليا فور انتهاء الجلسة.