مستعمرون يقتحمون منطقة بئر أبو عمار في قراوة بني حسان

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت -PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، منطقة "بئر أبو عمار" شمال غرب بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وأفاد شهود عيان بأن عددا من المستعمرين اقتحموا المنطقة، التي تعتبر متنزها لأهالي البلدة، ومكانا لسباقات الخيل والأنشطة الشبابية الرياضية، وتوجد بها نبع مياه تستخدم لسقاية المواشي.
يذكر أن منطقة "بئر أبو عمار" تعرضت لانتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال والمستعمرين على مدار السنوات الماضية، وهي تعتبر المتنفس الوحيد للأهالي في بلدة قراوة بني حسان، بعد تضييق الاحتلال عليهم في منطقة الرأس والمناطق الشرقية من البلدة.
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