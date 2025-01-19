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مستعمرون يقتحمون منطقة بئر أبو عمار في قراوة بني حسان

1/19/2025 5:05:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت -PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، منطقة "بئر أبو عمار" شمال غرب بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من المستعمرين اقتحموا المنطقة، التي تعتبر متنزها لأهالي البلدة، ومكانا لسباقات الخيل والأنشطة الشبابية الرياضية، وتوجد بها نبع مياه تستخدم لسقاية المواشي.

يذكر أن منطقة "بئر أبو عمار" تعرضت لانتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال والمستعمرين على مدار السنوات الماضية، وهي تعتبر المتنفس الوحيد للأهالي في بلدة قراوة بني حسان، بعد تضييق الاحتلال عليهم في منطقة الرأس والمناطق الشرقية من البلدة.

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