الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل

MENAFN - Palestine News ) غزة -PNN- بعد مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي، اتفاق "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، حيز التنفيذ، بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة الإبادة بغزة، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 835 مواطنا وإصابة آلاف آخرين، وآلاف حالات الاعتقال، وتزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصل المدن والبلدات والقرى، بالإضافة إلى القوانين العنصرية التي سنتها "الكنيست" الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وكان للعدوان الإسرائيلي، تداعيات على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية مع قرصنة حكومة الاحتلال مزيد من أموال المقاصة الفلسطينية، وارتفعت نسبة البطالة مع تعطل آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وتراجع الأنشطة الاقتصادية في الضفة.

قطاع غزة:

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46899 مواطنين على الأقل، بينهم 17,581 من الأطفال، وحوالي 12,048 من النساء، وإصابة أكثر من 110725 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، ما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6% مع نهاية عام 2024.

وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها. كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.

ويعيش نحو 1.6 مليون من المواطنين القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، وتشير التقديرات الى أن أكثر من 80% من قطاع غزة مدمر.

إغلاق المعابر كافة في قطاع غزة وفرض حصار مشدد منذ بداية العدوان، تسببا في نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية وإمدادات الوقود، الأمر الذي تسبب في مجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

والآن هناك 96% من مواطني قطاع غزة (2.2 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى أيلول/سبتمبر 2024، من بينهم ما يزيد على 49 ألف امرأة حامل، كما يواجه أكثر من 495 ألف مواطن (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة) منهم 11 ألف امرأة حامل، وحوالي 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وحرم العدوان، 788 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم للعام الثاني على التوالي، بينهم أكثر من 58 ألفا كان يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي 2024-2025، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

ومنذ بدء العدوان وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2024، دمرت أكثر من 77 مدرسة حكومية بشكل كامل، فيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والتخريب، منها 126 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودمر أكثر من 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى بشكل جزئي، وتعرضت أكثر من 20 جامعة لأضرار بالغة.

14 مستشفى فقط تعمل في قطاع غزة من أصل 36، بشكل جزئي، وسط نقص حاد في المعدات والكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي تسبب في تفشي الأمراض، وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، و19 مقبرة بشكل كامل، وانتهك قدسيتها من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، واستهدف ودمَّر 3 كنائس في مدينة غزة.

وخسرت الثقافة الفلسطينية 44 كاتبًا وفنانًا وناشطًا في حقل الثقافة استُشهدوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، و32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا دُمرت إما بشكل جزئي أو كامل جراء القصف، إضافة إلى تضرر 12 متحفًا و9 مكتبات عامة، و8 دور نشر ومطابع.

وهدم الاحتلال نحو 195 مبنىً تاريخيًّا يقع أغلبها في مدينة غزة، بشكل جزئي أو كامل، وتضررت 9 مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكّل جزءًا من ذاكرة القطاع، وتعمدت قوات الاحتلال تدمير الميادين العامة وهدم النصب والأعمال الفنية فيها، إلى جانب تدمير 27 جدارية فنية في الأماكن العامة وعلى طول شاطئ بحر مدينة غزة.

وشهدت كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى نهاية عام 2024 انهيارا تاما، ما أدى إلى انكماش حاد وغير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

الضفة الغربية بما فيها القدس:

وفي الضفة الغربية، استشهد خلال فترة العدوان على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024، نحو 835 مواطنا، بينهم 173 طفلا، وأصيب 6,450 آخرون، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.

ونفذ الاحتلال ومستعمروه بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية عام 2024، 19700 اعتداء، بحق المواطنين وممتلكاتهم، بينها 3630 اعتداء نفذها مستعمرون، أسفرت عن استشهاد 22 مواطناً، وأدت لاقتلاع وتخريب وتضرر وتسميم 19 ألف شجرة.

وخلال الفترة ذاتها، استولت قوات الاحتلال على 53 ألف دونم وفق إعلانات مختلفة، منها "أراضي دولة" و"أمر وضع اليد" و"محميات طبيعية"، وأقامت 13 "منطقة عازلة" حول المستعمرات.

ومنذ بداية العدوان وحتى نهاية 2024، تمت عملية دراسة (مصادقة وإيداع) 23 ألف وحدة استعمارية جديدة في مستعمرات الضفة بما فيها القدس، فيما أقام المستعمرون 57 بؤرة استعمارية جديدة، وشرعت سلطات الاحتلال بتسوية أوضاع (شرعنة) 13 بؤرة استعمارية أخرى.

وشهدت الفترة ذاتها تصاعدا ملحوظا في هدم منازل المواطنين، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 1022 منشأة سكنية وزراعية، وسلمت 1167 إخطارا بالهدم ووقف البناء.

المعتقلون:

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من إجراءاتها بحق المعتقلين والمعتقلات وضاعفت الإجراءات القمعية من ضرب مبرح وإهانات تحط من كرامتهم، واستولت على منجزاتهم التي تحققت نتيجة سنوات طويلة من النضال في معتقلات الاحتلال، وقللت الطعام كما ونوعا، وحرمتهم من الزيارة، ومارست بحقهم شتى أنواع التعذيب والقهر والاذلال، الذي وصل إلى حد التحرش والاعتداء الجنسي على بعضهم.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية بما فيها القدس، والآخرون من قطاع غزة.

استخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة عقابية انتقامية بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، إذ تقدر أعداد ممن تم تحويلهم أو تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أو عدة مرات نحو 10 آلاف معتقل.

واستشهد في الفترة ذاتها، 54 معتقلا داخل سجون الاحتلال، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

ووثقت مؤسسات الأسرى، اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز الاحتلال منهن 89 داخل معتقلاته، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، وما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.

حكومة الاحتلال أبلغت "المحكمة العليا الإسرائيلية" أن عدد الغزيين المعتقلين في سجونها هو 3636، وأن 529 غزيا في السجون الإسرائيلية ممنوعون من لقاء المحامين.

الأزمة المالية:

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بدأت إسرائيل باقتطاع ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، من أموال المقاصة، إلى جانب تشريع قانون جديد في الكنيست باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون، يضاف ذلك إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير القانونية.

ووصلت الاقتطاعات غير القانونية إلى 70% من قيمة المقاصة الاجمالية، ما تسبب بتعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكس على قدرتها بالإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية.

كما شهد قطاع التعليم اضطرابات في العامين الدراسيين الماضيين، لم يلتحق إثرها الطلبة بمقاعدهم الدراسية بشكل منتظم، بسبب عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي وزارة التربية والتعليم العالي، فيما أوشك قطاع الصحة على الانهيار، جراء النقص الحاد في الأدوية والمُستهلكات الطبية، حيث أن هناك 120 صنف دواء غير متوفرة في الوزارة منها 20 أدوية أورام، و420 صنفا من المُستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة منها 170 صنفا تخصصيا، ما أثر على تقديم الخدمة للمواطنين، عبر قائمة الانتظار الطويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، فيما تحول الوزارة العمليات الطارئة للمستشفيات الخاصة أو الأهلية.

وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.

فمع نهاية عام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%.

قوانين عنصرية:

وخلال فترة العدوان، سنت سلطات الاحتلال عشرات القوانين دعم الاحتلال والاستيطان، والتمييز العنصري، والتضييق على حرية التعبير، والحريات العامة والنشاط السياسي، التي كان لها أثر كبير على أبناء شعبنا سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس، أو قطاع غزة، أو أراضي عام 48.

ومن أبرز هذه القوانين العنصرية: أقرت الهيئة العامة للكنيست في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزع المكانة الدبلوماسية الممنوحة للعاملين في منظمات الأمم المتحدة.

وقانون تمديد سريان القانون المؤقت لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية عاماً إضافياً، والذي أقرته الكنيست في الخامس من آذار/مارس 2024، وقرار يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، وأقرته الكنيست في 22 شباط/فبراير 2024، وقانون يجيز تعريف شخص ليس مواطنا أو مقيما كـ"ناشط إرهابي" تسري عليه أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" وأقرته الكنيست في 17 كانون الثاني/يناير 2024.

وفي 17 تموز/يوليو 2024، اتخذت الهيئة العامة للكنيست، قراراً سياسياً، يرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أي مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست، في 22 أيار/مايو 2024 بالقراءة التمهيدية بأغلبية الأصوات، مشروع قانون يقضي بضم مستعمرات مقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل، إلى ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وهو أحد مشاريع "قوانين الضم".

وأقرت الهيئة العامة للكنيست في 29 تشرين الأول أكتوبر 2024، بأغلبية الأصوات من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة النهائية، قانونًا حكوميًا، يحظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف إلى خدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

فلسطينيو الـ1948

منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت وتيرة تضييقاته على فلسطينيي الـ48 بالوسائل كافة من قمع حريات وتحريض وتهديد وملاحقة وتحقيق واعتقال وتنكيل.

في الأسابيع الأولى من بدء عدوانها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ العامة، التي شملت إقرار العديد من القوانين والتعديلات في تعليمات الاعتقال ومنع التظاهرات، لترهيب الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، وتشديد القبضة عليهم.

وألغت "النيابة العامة" الإسرائيلية شرط موافقة النائب العام أو أحد نائبيه لتنفيذ اعتقال بتهم التحريض، وفقما كان متبعا قبل الحرب، إذ تتيح أنظمة الطوارئ اتخاذ إجراءات مشددة بحق المعتقلين، تشمل تمديد احتجاز المعتقلين لفترات طويلة، ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم لمدة قد تصل إلى 90 يومًا، إضافة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت تعليمات تنص على منع المصادقة على تنظيم تظاهرات في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

ووثق تقرير أعده مركز عدالة، بالتعاون مع هيئة الطوارئ العربية خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العدوان 251 حالة اعتقال وتحقيق، أو "محادثات تحذيرية" أغلبيتها في إطار حرية التعبير عن الرأي، وقدمت 76 لائحة اتهام على خلفية الأحداث.

وورد في تقرير نشرته الهيئة المشتركة للكتل الطلابية التي تعمل تحت مظلة اللجنة العربية للطوارئ، أن أكثر من 100 طالب وطالبة في المؤسسات الأكاديمية جرى تحويلهم إلى "لجان طاعة"، فضلا عن مئات المنشورات التحريضية على الطلبة، والاعتداء على مساكنهم.

طور الاحتلال نظاما "قانونيا" وتنفيذيا محكما لفرض السيطرة على الإنترنت، ما أدى إلى انتهاكات صارخة للحقوق الرقمية وخلق "رعب رقمي" دفع المستخدمين إلى تقليل التعبير عن آرائهم، إضافة إلى تضاعف الهجمات الرقمية خاصة الهجمات ذات الخلفية السياسية والوطنية بعد الحرب على غزة، مثل "انتحال الشخصية" و"التصيد الاحتيالي" و"التحرش والإساءة"، وهذا يعكس حالة من الرقابة الذاتية والامتناع عن النشاط الرقمي التي وصلت إلى 70% من الشباب داخل أراضي الـ48، ما يقلل استخدام شبكة الإنترنت كأداة للنشاط الجماهيري.

وطال استهداف الاحتلال قيادات داخل أراضي الـ48، حيث اعتقلت السلطات الإسرائيلية في التاسع من

تشرين الثاني/ نوفمبر

رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، وأعضاء كنيست سابقين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

ومنذ بداية الحرب تحولت الأستوديوهات في قنوات التلفزيون الإسرائيلية إلى جبهة تحريض مفتوحة ومسعورة تدعو إلى المزيد من القتل والدمار والانتقام بشكل يومي، وهمّشت وسائل الإعلام هذه أي صوت ينادي بوقف الحرب ولديه أي موقف إنساني أو يدعو إلى حل سياسي وليس إلى حل عسكري".

تحركات القيادة في المحافل الدولية لوقف العدوان

ومنذ اليوم الأول للعدوان، بذلت القيادة الفلسطينية جهودا دبلوماسية وقانونية في المحافل الدولية والعربية كافة لوقف الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وعملت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة على بلورة ثلاثة أهداف وحدت من خلالها المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز والمجموعات الأخرى، وهي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لأنحاء قطاع غزة كافة، ووقف التهجير القسري داخل قطاع غزة وإفراغ القطاع من المواطنين الفلسطينيين.

وعقب القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تم تشكيل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وكُلفت ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لبلورة موقف دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.

وقامت اللجنة منذ تكليفها بعديد الزيارات إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعواصم أوروبية، وعقدت لقاءات مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، واتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين.

وجرى التوجه إلى مجلس الأمن مرارا وتكرارا لإصدار قرار بوقف العدوان، وتم استخدام حق النقض (الفيتو) على عدة قرارات، بينما تم اعتماد 4 قرارات كان آخرها القرار 2735 الذي اعتمد في شهر تموز/يوليو 2024، ولكنه لم يطبق بسبب تعنت حكومة الاحتلال وإصرارها على مواصلة الإبادة التي ترتكبها في القطاع.

وعلى صعيد تحرك دولة فلسطين على مستوى محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، أصدرت الأخيرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بعد أن وجد قضاة المحكمة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي 19 تموز/ يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، فتوى حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والذي أكد أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولاحقا للفتوى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2024، بأغلبية الأصوات، قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

ومن واشنطن إلى نيويورك، ولندن وباريس وروما وبرلين ومدريد وبروكسل وستوكهولم وأوسلو، والعشرات من عواصم ومدن العالم، نظمت الآلاف من التظاهرات والوقفات والفعاليات في الشوارع والميادين الرئيسية، وفي الجامعات والمدارس، للتنديد بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ونصرة لفلسطين وقضيتها العادلة. وبالتوازي مع الحراك الشعبي غير المسبوق والذي تصاعد يوما بعد يوم، ردا على المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا، برز التضامن الدولي في رفع الدعاوى على الاحتلال ومسؤوليه في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع منظومة الاحتلال، وصولا إلى سلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين.

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع دولة فلسطين، حول ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في فلسطين. وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وأصدرت المحكمة عدد من الأوامر الطارئة التي تطالب إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وعلى صعيد المساعي لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة، إلا أن الولايات المتحدة عطلت هذه المساعي باستخدامها حق النقض "الفيتو".

وفي 10 أيار/مايو الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بـ143 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة، وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة، والتي تنص أنه "ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.

ويوصي القرار مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وبموجب القرار اعطيت لدولة فلسطين مجموعة من الصلاحيات التي تقربها من العضوية الكاملة، من ضمنها مقعد دولة فلسطين في الجمعية حسب الحروف الأبجدية مع الدول كاملة العضوية وتقديم مشاريع قرارات ونقاط نظام.

وعلى صعيد نيل مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، اعترفت النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن، بدولة فلسطين، ودخل القرار حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو 2024، وتلتها سلوفينيا وأرمينيا اللتان اعترفتا بدولة فلسطين في حزيران/يونيو 2024، لترتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 149 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

