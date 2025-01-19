المسلسل مدرسة الروابي يحصد جائزة أفضل مسلسل في الشرق الاوسط

MENAFN - Amman Net) حصد المسلسل الأردني مدرسة الروابي الجائزة الاولى كافضل مسلسل في الشرق الاوسط في حفل توزيع جولئز جوي اوردز الان في الرياض.

وتسلمت مخرجة العمل تيما الشوملي الجائزة.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2، عُرض في فبراير الماضي على منصة نتفليكس، وحصد نسب مشاهدة عالية، خاصة أنه جاء بعد النجاح الكبير للجزء الأول عند عرضه في أغسطس 2021 على نفس المنصة.

تفاصيل مدرسة الروابي للبنات 2

وتناول هذا الجزء من مدرسة الراوبي، محاولة سارة التي تقدم دورها تارا عبود، التقرب من ملهمتها تسنيم والتي تلعب دورها سارة يوسف، وتسعى لتحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تقع فريسة سهلة بعد ابتزاز أحد الشباب لها بفيديو غير لائق، وتحاول صديقتها نادين التي تجسدها تارا عطا الله مساعدتها.

وحرص منذ قليل على التوافد على السجادة الخزامية، عدد من النجوم منهم، الهضبة عمرو دياب، أحمد السقا، عمرو يوسف، يسرا، نادية الجندي نبيلة عبيد، أصالة، ياسمين صبري، هاني رمزي، محمد رجب، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين.

كما لفت عدد من النجوم الأتراك الأنظار إليهم خلال الحفل، ومنهم بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجان، توبا بويوك أوستون، هانده أرتشيل، عفراء ساراتش أوغلي، وباريش أردوتش.

يُذكر أن حفل Joy Awards في كل عام يشهد تكريم الأعمال والشخصيات التي تألقت في السينما، التلفزيون، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرون في صناعة الترفيه، ويحظى الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.