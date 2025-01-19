المسلسل مدرسة الروابي يحصد جائزة أفضل مسلسل في الشرق الاوسط

(MENAFN
- Amman Net) حصد المسلسل الأردني مدرسة الروابي الجائزة الاولى كافضل مسلسل في الشرق الاوسط في حفل توزيع جولئز جوي اوردز الان في الرياض.
وتسلمت مخرجة العمل تيما الشوملي الجائزة.
مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2، عُرض في فبراير الماضي على منصة نتفليكس، وحصد نسب مشاهدة عالية، خاصة أنه جاء بعد النجاح الكبير للجزء الأول عند عرضه في أغسطس 2021 على نفس المنصة.
تفاصيل مدرسة الروابي للبنات 2
وتناول هذا الجزء من مدرسة الراوبي، محاولة سارة التي تقدم دورها تارا عبود، التقرب من ملهمتها تسنيم والتي تلعب دورها سارة يوسف، وتسعى لتحقيق الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تقع فريسة سهلة بعد ابتزاز أحد الشباب لها بفيديو غير لائق، وتحاول صديقتها نادين التي تجسدها تارا عطا الله مساعدتها.
وحرص منذ قليل على التوافد على السجادة الخزامية، عدد من النجوم منهم، الهضبة عمرو دياب، أحمد السقا، عمرو يوسف، يسرا، نادية الجندي نبيلة عبيد، أصالة، ياسمين صبري، هاني رمزي، محمد رجب، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين.
كما لفت عدد من النجوم الأتراك الأنظار إليهم خلال الحفل، ومنهم بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجان، توبا بويوك أوستون، هانده أرتشيل، عفراء ساراتش أوغلي، وباريش أردوتش.
يُذكر أن حفل Joy Awards في كل عام يشهد تكريم الأعمال والشخصيات التي تألقت في السينما، التلفزيون، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرون في صناعة الترفيه، ويحظى الحفل بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير.
MENAFN19012025000209011053ID1109105662
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.