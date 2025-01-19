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القسام تقرر الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات

1/19/2025 5:05:37 AM
(MENAFN- Amman Net) قالأبو عبيدة
الناطق باسم
كتائب القسام
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنهم قرروا الإفراج اليوم عن الأسرى الإسرائيليين رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

وقالت حماس إنها سلمت للوسطاء أسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وطالبت بالمقابل
بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أكدت في وقت سابق اليوم أن "إسرائيل تسلّمت قائمة الأسيرات الثلاث المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد"، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
حيز التنفيذ الساعة (14:00 بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

وكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تسليم حركة حماس
قائمة المحتجزات المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد، في المقابل أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.

MENAFN19012025000209011053ID1109105661

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