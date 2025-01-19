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هيئة البث الإسرائيلية: يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء

1/19/2025 5:05:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأنه يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء الدوليين.
وذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل "استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم."

RT

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