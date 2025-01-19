هيئة البث الإسرائيلية: يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء

هيئة البث الإسرائيلية: يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء
التاريخ
1/19/2025 5:05:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأنه يجري الآن نقل
قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء الدوليين.
وذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل "استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم."
RT
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