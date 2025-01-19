الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 13.5%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الثاني 2024 حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأبنية المرخصة 864 ألف متر مربع، مقارنة بـ 761 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.5%.أما على الصعيد التراكمي، فقد بلغ إجمالي مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 نحو 8.13 مليون متر مربع، مقارنة بـ 8.70 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 6.6%.كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 21,708 رخصة، مقارنة بـ 22,552 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.7%.فيما يتعلق بأغراض الترخيص، بلغ إجمالي المساحات المرخصة للأغراض السكنية 6.51 مليون متر مربع في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 7.20 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.6%.أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية، فقد بلغت نحو 1.61 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.50 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 7.3%.



وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما بلغت حصة المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 19.8%.

على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. في حين بلغت حصة إقليم الشمال 23.2%، بانخفاض نسبته 8.3%، وحصل إقليم الجنوب على 9.8% بارتفاع نسبته 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.821 متر مربع لكل فرد في المحافظة. بينما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد في المساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.255 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.8%. بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات نحو 5.135 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.674 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 9.5%.

تستمر دائرة الإحصاءات العامة في توفير البيانات الشهرية حول رخص البناء، مساحات الأبنية المرخصة، وأنواع استخدامات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وصناع القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني. بينما يتم تغطية الجزء الآخر من القطاع، مثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية، من خلال مسوحات أخرى.

تتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المصدرة للترخيص، والتي تشمل أمانة عمان، البلديات، اللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن مؤشرات رخص البناء تعكس الواقع الفعلي للنشاط العمراني، حيث تعني الرخصة عادةً بدء العمل الفعلي في البناء، في حين أن عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني وقد لا يتم استكمالها.

