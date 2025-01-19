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القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم

1/19/2025 5:05:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن أسماء الأسرى الصهاينة الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى .
وقررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاماً) 2-إميلي دماري (28 عاماً) 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً) .



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