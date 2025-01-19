القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم

القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم
التاريخ
1/19/2025 5:05:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام عن أسماء الأسرى الصهاينة الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار صفقة
طوفان الأقصى لتبادل الأسرى .
وقررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:
1- رومي جونين (24 عاماً)
2-إميلي دماري (28 عاماً)
3-دورون شطنبر خير (31 عاماً) .
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