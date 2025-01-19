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العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية

1/19/2025 5:05:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسعى مدينة العقبة لتصبح أفضل الوجهات السياحية العالمية باتباع عدد من معايير الاستدامة ضمن برامج منظمة الوجهات الخضراء بهدف وضعها ضمن الوجهات الخضراء العالمية.
وأكدت سلطة العقبة الخاصة، في بيان اليوم الأحد، أن العقبة وللسنة الثانية على التوالي تشارك بجائزة أفضل قصة نجاح المتعلقة بإدارة الوجهات بعنوان "التخطيط الاستراتيجي لإغراق الحطام من اجل سياحة مستدامة في العقبة"، وذلك بعد فوز قصة "مرصد طيور العقبة" العام الماضي في المركز الثاني في معرض برلين للسياحة والسفر 2024.
وأشارت الى أن هذه القصة أهلت العقبة للدخول ضمن افضل مئة وجهة سياحية تحقق معايير السياحة المستدامة في فئة إدارة الوجهات.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن النتائج في الخامس من شهر آذار المقبل، مبينة أن الفوز بالجائزة سيكون بناء على رأي الجمهور.


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