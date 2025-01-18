وفاة الممثلة البريطانية جوان بلاكرايت عن 95 عاما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة البريطانية الشهيرة جوان بلاكرايت عن عمر ناهز 95 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض. واشتهرت بلاكرايت بأدوارها في أفلام ديزني الشهيرة مثل 101 Dalmatians وBringing Down the House.



وفي بيان أصدرته عائلتها، جاء: "بحزن عميق نعلن وفاة السيدة بلاكرايت، توفيت بسلام وسط أحبائها". وأضاف البيان أن "الممثلة استمتعت بمسيرة مهنية طويلة وثرية في المسرح والسينما والتليفزيون امتدت لأكثر من 7 عقود، حتى اضطرها فقدان البصر إلى التقاعد".



قضت بلاكرايت آخر سنوات حياتها في ساسكس، حيث كانت تستمتع بزيارة الأصدقاء والعائلة، مليئة بالضحك والذكريات الجميلة.



وكانت بلاكرايت جزءًا من جيل مميز من الممثلين البريطانيين، مثل جودي دينش، وفانيسا ريدغريف، وإيلين أتكينز، وماغي سميث. وقد فازت بجائزة توني، وجائزتي غولدن غلوب، وترشحت لجائزة الأوسكار والإيمي. وفي عام 2004، حصلت على لقب "ليدي" من الملكة إليزابيث الثانية.



بدأت مسيرتها الفنية مع المسرح، حيث كانت من بين أولى نجاحاتها المسرحية "ذي تشيرز" لأوجين يونسكو و"لوك باك إن آنغر" للكاتب البريطاني جون أوزبورن. في السينما، فازت بجائزتي غولدن غلوب عن دورها في فيلم السيرة "ستالين"، والفيلم الكوميدي "ذي إنتشانتد أبريل". كما رُشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في 1993 عن دورها في نفس الفيلم.



وفي عام 2001، نشرت سيرتها الذاتية بعنوان "وهذا ليس كل شيء: مذكرات جوان بلاكرايت"، وفي عام 2014، اعتزلت التمثيل بعدما فقدت بصرها.

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