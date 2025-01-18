الشرع يستقبل في دمشق وفدا رفيعا من جامعة الدول العربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع وفد الدول العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.وشارك في اللقاء الخارجية السوري أسعد الشيباني.



ومن المعروف أن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم 12 يناير أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية.



وشدد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.



كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.

RT