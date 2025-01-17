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الأردنيون يحتشدون بالآلاف احتفالًا بوقف إطلاق النار في غزة - صور

1/17/2025 6:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتشد آلاف الأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة للاحتفال بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب المستعرة على القطاع منذ ما يزيد على 467 يوما.
وعبروا عن فرحهم بوقف الحرب معربين عن شكرهم للأردن ملكا وقيادة وشعبا الذين كانوا عونا للأشقاء الفلسطينيين منذ اليوم الأول للحرب وبادروا بتبني القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وأرسلوا المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل الحصار الذي فرضه الاحتلال على غزة.
وبادر عدد من المشاركين في الاحتفالات الشعبية بتوزيع الحلوى على المارة والمشاركين، وسط رفع يافطات تعبر عن مدى فخرهم واعتزازهم بانتصار أبناء قطاع غزة.
وكان شارك الأردنيون بمئات الفعاليات المناصرة لأهل غزة منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر 2023 والرافضة للعدوان الإسرائيلي.

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