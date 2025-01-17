الملكة تلتقي ميلانيا ترمب في فلوريدا
التاريخ
1/17/2025 3:00:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الخميس خلال تواجدها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترمب. وخلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم.
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