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الملكة تلتقي ميلانيا ترمب في فلوريدا

1/17/2025 3:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الخميس خلال تواجدها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترمب. وخلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم.

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