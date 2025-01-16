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ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن

1/16/2025 3:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 54.8 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 62.8 دينارا، وسعر غرام الذهب عيار 18 نحو 48.8 دينارا.

وتاليا الأسعار:




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