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إسرائيل تستعد لتوسيع نشاطها بالضفة وسط حملة اعتقالات وقصف متجدد

1/16/2025 3:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل القناة 14 الإسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي تستعد لتوسيع نشاطها في شمال الضفة الغربية، وذلك وسط استمرار حملة الاقتحامات والاعتقالات وتجدد القصف على مناطق مختلفة في الضفة.
ويرى مراسل القناة الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق سراح نحو ألف فلسطيني قد يؤدي إلى اندلاع ما سماه "موجة إرهابية" كبيرة ووقوع العديد من الهجمات.
في الأثناء، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين مساء أمس الأربعاء في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف موقعًا في حارة الدمج في مخيم جنين.
ولاحقًا، أفادت الوزارة في بيان محدث بأن الشهداء هم: محمد يونس عرعراوي (33 عامًا)، أحمد ياسين عرعراوي (37 عامًا)، محمود أحمد فياض (22 عامًا)، أسامة عبد الكريم أبو دروبي (26 عامًا)، مصطفى محمد فياض (26 عامًا)، وعوض صبحي أبو زيد (27 عامًا).
وقال الهلال الأحمر إن عناصره تمكنوا من دخول المنزل المستهدف ونقل الشهداء وسط اشتعال النيران في المنزل بعد القصف.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أمس في بيان: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو هدفًا في منطقة جنين"، وهي المرة الثانية التي تشن فيها مقاتلات إسرائيلية هجمات على مخيم جنين في أقل من يوم واحد.
وكان جيش الاحتلال أعلن أول أمس الثلاثاء أن "طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت بالاشتراك مع جهاز الأمن العام هدفًا في منطقة جنين"، دون توضيح طبيعة الهدف.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 858 شهيدًا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وفي الإطار ذاته، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أن مستوطنين أشعلوا النار بمركبة في منطقة الكسارة جنوب الخليل، كما أقاموا غرفًا متنقلة على أراضي الفلسطينيين في قرية دير رازح بقضاء مدينة دورا جنوب الخليل أيضًا.
وكان المستوطنون قد استولوا على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قرية دير رازح قبل شهرين، وشقوا طريقًا استيطانيًا التهم عشرات الدونمات من أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية جديدة، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
وبموازاة الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إلى جانب الشهداء عن إصابة نحو 6700 فلسطيني واعتقال 14 ألفًا و300 شخص، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
الجزيرة


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