ميناكوم-الأردن تحقق إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزتين من جوائز بيكاسو دور السنوية لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصدت مجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي المتكامل-الأردن، المجموعة الرائدة والأبرز في مجالها على مستوى المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخراً على جائزتين، ذهبية وفضية، من جوائز "بيكاسو دور" السنوية في دورتها العشرين، من أصل 10 جوائز.



وقد انتزعت المجموعة الجائزة الرقمية الذهبية عن حملة حسابات التوفير التي أطلقها بنك الأردن لعام 2024 "العين عليك"، والتي صممتها شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" الرائدة في مجال الخدمات الإعلانية الإبداعية وبناء وتطوير العلامات التجارية في المملكة، إحدى شركات المجموعة، فيما نالت جائزتها الفضية في فئة اللوحات الإعلانية المبتكرة ضمن المول (المراكز التجارية) عن حملة تطبيق البوليفارد على الهواتف الذكية التي أطلقها العبدلي "البوليفارد صار أقرب إلك"، والتي صممتها شركة "وندرمان-عمّان"، التي تعتبر أكبر شركة اتصال وتقنيات رقمية في المملكة، والتي تعمل تحت مظلة المجموعة.



وتنطوي كل من الجائزتين على أهمية كبيرة، إذ تعكسان مدى التطور المستمر في التميز الإبداعي المعهود عن شركات ميناكوم-الأردن، وفي مقدمتها "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان"، التي تؤكد أن الابتكار في الإعلان يعتمد على دمج الأبحاث والإبداع والتسويق الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي والرؤى العميقة، وهو ما يجسد منهجية عملها في تصميم حملات تسويقية قادرة على جذب الجمهور بالأخص الشباب، من خلال محتواها التفاعلي ورسائلها الموجهة على المنصات التي يتفاعلون عبرها. أما "وندرمان-عمّان"، فواصلت مع نيل جائزتها الفضية ترسيخ حضورها وبصمتها في تصميم وتنفيذ حملات تسويقية مؤثرة من خلال حلولها الشاملة التي لطالما أهلتها لقيادة تطوير منصات الاتصالات الرقمية المتكاملة، بالاستفادة من خبرتها في مجال الاتصال والتقنيات الرقمية ورؤيتها الاستراتيجية في التفكير الإبداعي.



ومع هاتين الجائزتين، تواصل ميناكوم-الأردن تحقيق الإنجازات النوعية التي تعزز مكانتها الريادية، الأمر الذي يعد ثمرة لرؤيتها الطموحة والرامية لتقديم حلول تسويقية شاملة للعملاء الذين تحرص على أن تظل شريكاً استراتيجياً مفضلاً وداعماً لهم في تسويق خدماتهم ومنتجاتهم بطرق تحدث أثراً إيجابياً مستداماً على أعمالهم، هذا إلى جانب تعزيز موقع المملكة على خريطة الإبداع، بالارتكاز على الابتكار والتنوع والتكامل بما يواكب التطورات العالمية، وذلك في كل ما تقوم به وتقدمه منذ ما يقارب ثلاثة عقود، أمضتها وستواصل في العمل الدؤوب والتقدم المستمر.

