الأردن يثبت أنه الأقوى والأقرب لقضايا الأمة.. فلسطين بوصلته والقدس تاجُها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في منطقة وصفت على الجانب الآخر من العالم بالعنف والدموية وعدم الاستقرار، أثبت الأردن بحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وإدارته الناجحة قدرته على الصمود في وجه التحديات مهما كانت وعبر الأردن كل الظروف السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة وتأثرت بها المملكة.



الأردن ورغم كل الظروف المحيطة لم يكف يده ولم يمنع عطائه بل كان الأخ الشقيق لكل الدول العربية التي عانت من ويلات الحروب والدمار، فكان الأكثر عونا لفلسطين وغزة خاصة فكان جلالة الملك يجوب كل العالم وخارجية مملكتنا حاملة معها دبلوماسية لا مثيل لها في كل الأقطار ليس من أجل الظهور فقط بل لحشد مواقف مؤيدة لوقف العدوان على غزة، هذا من جهة.



ومن جهة أخرى كان الأردن الوحيد الذي اخترق الحصار على أهلنا وأشقائنا في غزة فبعد وقف دخول المساعدات عبر الطرق البرية اختار السماء فكانت طائرات سلاح الجو الملكي تنفذ الإنزالات الجوية حاملة معها المساعدات الغذائية والإنسانية الضرورية التي يحتاجها السكان في القطاع المحاصر، فلم يتصنع الأردن الموقف بل كان عونا حقيقيا يثبت يوما بعد آخر جهوده الإنسانية، فكانت الإنزالات الجوية علامة مسجلة باسم الأردن وأنموذجا يحتذى به في تنفيذها حتى شارك فيها جلالة الملك في سماء غزة.

ولم تتوقف الجهود الأردنية عند هذا الحد فكانت المستشفيات الميدانية الأردنية الملاذ الأخير للمصابين والجرحى الفلسطينيين في غزة، في ظل تردي البنى التحتية الطبية في القطاع وتضييق الاحتلال على دخول المساعدات، وأسهمت جهوده في إعادة الأمل لمبتوري الأطراف في ظروف عمل شاقة وصعبة ولكنها إرادة الأردنيين في الوقوف بوجه العواصف وتحدي العواقب.



حضور جلالة الملك أيضا في كافة المحافل العالمية عزز من نصرة الأشقاء الفلسطينيين وتبني قضيتهم من قبل دول العالم، خاصة لدى دول الاتحاد الأوروبي في ظل التزييف الذي انتهجه الاحتلال في بداية الحرب ومحاولة تجيير الأمور لصالحه، بيد أن موقف الأردن في إظهار حقيقة ما جرى في غزة عزز من موقفه المناصر لدعم حل الدولتين الذي تؤكد عليه المملكة كحل سياسي لرأب الصراع في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

الأردن ورغم كل الظروف لم يكن خير نصير لفلسطين وغزة فقط، بل مد يد العون للأشقاء في لبنان الذين عانوا في ظل الحرب فأرسل طائرات المساعدات التي حملت معها المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الأمر مع الشقيقة سوريا فكان الأردن الشقيق الوفي والصديق الصادق بمواقفه في الخفاء والعلن رغم كل الويلات التي حاولت دول المنطقة تصديرها إليه ولكنه وقف صامدا بشموخ النشامى.

حمى الله الأردن وطنا وملكا وجيشا وشعبا.